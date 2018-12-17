Жеребьевка плей-офф Лиги Европы: стало известно, с кем сыграют "Динамо" и "Шахтер"

И киевское "Динамо", и донецкий "Шахтер" узнали своих соперников по 1/16 финала Лиги Европы
В швейцарском городе Ньон прошла церемония жеребьевки плей-офф второго по значимости футбольного еврокубка - Лиги Европы.
Соответственно ее результатам, в 1/16 сыграют такие пары клубов:
1)"Зальцбург" - "Брага";
2) "Виктория Пльзень" - "Динамо" (Загреб),
3) "Севилья" - "Лацио";
4) "Фенербахче" - "Зенит";
5) "Арсенал" - "БАТЭ"; "Ренн" - "Бетис";
6) "Селтик" - "Валенсия";
7) "Динамо" (Киев) - "Олимпиакос";
8) "Шахтер" (Донецк) - "Айнтрахт";
9) "Мальме" - "Челси";
10) "Цюрих" - "Наполи";
11) "Краснодар" - "Байер";
12) "Генк" - "Славия";
13) "Рапид - "Интер";
14) "Спортинг" - "Вильярреал",
15) "Галатасарай" - "Бенфика".
Напомним, ранее стали известны результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Чемпионов 2018/2019.