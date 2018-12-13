Фонсека назвал причину провала Шахтера в Лиге чемпионов

"Шахтер" пропустил гол из-за индивидуальных качеств игрока "Лиона", считает Паулу Фонсека / Reuters

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека сообщил, что в матче группового этапа Лиги чемпионов против французского "Лиона" его подопечным не удалось удержать преимущество и попасть в плей-офф турнира из-за индивидуальных качеств атакующего полузащитника команды-соперника — Набиль Фекира.

В начале игры "горняки" давали отпор французскому клубу, все получалось до пропущенного мяча, рассказал наставник на послематчевой пресс-конференции, говорится на сайте "Шахтера".

"Нет, матч ни в коем случае не победный. Была ничья. Результат говорит сам за себя. Отмечу, что с самого начала нам удавалось давать отпор "Лиону", у нас все получалось до пропущенного мяча", — заявил Фонсека.

Тренер добавил, что "горняки" были очень близки к тому, чтобы пройти дальше в Лиге чемпионов, сделать то, чего команде еще не удавалось два года подряд. "Что не вышло? Удержать преимущество, которое у нас было при 1:0. Благодаря индивидуальным качествам Фекира "Лиону" удалось сравнять счет", — сказал наставник.

Напомним, вечером 12 декабря в Киеве на стадионе Национального спортивного комплекса "Олимпийский" прошел матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Лионом". Игра закончилась со счетом 1:1, и "Шахтер" вылетел из ЛЧ. Для выхода в плей-офф турнира "горнякам" нужно было обыгрывать команду-соперника.