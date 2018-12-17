Лига чемпионов: стали известны результаты жеребьевки 1/8 финала

17 декабря 2018, 14:20

Все команды, выбившиеся в плей-офф Лиги Чемпионов, узнали своих противников.

Лига чемпионов, Лига Европы
Мячи с логотипами еврокубков / football.ua

В городе Ньон (Швейцария) УЕФА провело церемонию жеребьевки плей-офф сезона 2018/2019 главного футбольного еврокубка − Лиги чемпионов.

Соответственно, в 1/8 финала ЛЧ сразятся друг против друга: 1) "Шальке" (Германия) — "Манчестер Сити" (Англия); 2) "Атлетико" (Испания) — "Ювентус" (Италия); 3) "Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Пари Сен-Жермен" (Франция); 4) "Тоттенхэм" (Англия) — "Боруссия Дортмунд" (Германия); 5) "Лион" (Франция) — "Барселона" (Испания); 6) "Рома" (Италия) — "Порту" (Португалия); 7) "Аякс" (Нидерланды) — "Реал" (Испания); 8) "Ливерпуль" (Англия) — "Бавария" (Германия).

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 12/13 и 19/20 февраля, а ответные — 5/6 и 12/13 марта. Клубы, занявшие первые места в группах, свои первые матчи будут играть на выезде, а ответные — дома.

Напомним, донецкий "Шахтер" в плей-офф Лиги чемпионов пробиться не сумел, сыграв вничью в 6-м туре группового этапа с французским "Лионом".

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