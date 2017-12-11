Жеребьевка Лиги чемпионов: "Шахтеру" достался итальянский гранд

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой донецкий "Шахтер" получил в соперники итальянскую "Рому".

Отметим, что 16 команд, которые вышли в следующий раунд из группового турнира, были поделеные на две корзины — "сеяных" и "несеяных".

В результате жеребьевки, которую провели генеральный секретарь УЕФА Джорджио Маркетти и испанский футболист Хаби Алонсо, образовались следующие пары^

"Шахтер" (Украина) — "Рома" (Италия)

"Ювентус" (Италия) — "Тоттенхэм" (Англия)

"Базель" (Швейцария) — "Манчестер Сити" (Англия)

"Порту" (Португалия) — "Ливерпуль" (Англия)

"Севилья" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)

"Реал" (Испания) — ПСЖ (Франция)

"Челси" (Англия) — "Барселона" (Испания)

"Бавария" (Германия) — "Бешикташ" (Турция)

Напомним, что финал Лиги чемпионов сезона-2017/2018 состоится в Киеве.

Напомним, 6 декабря в Харькове "Шахтер" победил "Манчестер Сити" со счетом 2:1 и вышел в плей-офф Лиги чемпионов.