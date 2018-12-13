Динамо – Яблонец 0:1, киевляне проиграли в последнем матче группы Лиги Европы

В четверг, 13 декабря, в Киеве на НСК Олимпийский состоялся заключительный матч последнего тура группового этапа Лиги Европы.

Киевское Динамо принимало чешский Яблонец, матч завершилась со счетом 0:1.

Гости на 10-й минуте игры открыли счет. После подачи углового Долежал на линии вратарской выпрыгнул перед Кадаром и головой отправил мяч в ворота - 0:1.

Отметим, что киевляне много времени провели в атаке. У подопечных Александра Хацкевича были реальные возможности забивать гол, однако мяч так и не попал в ворота гостей.

Динамо — Яблонец 0:1

Гол: Долежал, 10

Динамо: Бущан — Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко — Сидорчук, Шепелев — Цыганков, Шапаренко (Цитаишвили, 60), Вербич — Беседин (Дуэлунд, 66 (Андриевский, 75))

Яблонец: Грубы — Голеш, Говорка, Лишка, Ганоусек — Травник, Кратохвил (Бречка, 89), Хюбшман, Йовович (Соболь, 79) — Храмоста (Акоста, 70) — Долежал

Предупреждения: Кадар, Вербич — Долежал, Говорка, Голеш

Несмотря на поражение Динамо досрочно заняли 1-е место в группе, набрав в общей сумме 11 очков в турнирной таблице - 3 победы при 2 ничьих и 1 поражении.

Напомним, 12 декабря в Киеве прошел матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Лионом". Игра закончилась со счетом 1:1, "Шахтер" вылетел из ЛЧ.