Динамо - Яблонец, Спортинг - Ворскла: где смотреть матчи Лиги Европы, прогнозы букмекеров

"Динамо" - "Яблонец" / ТСН

"Динамо" (Киев) сыграет последний матч в групповом турнире Лиги Европы сезона 2018/2019 в четверг, 13 декабря, на стадионе НСК "Олимпийский" против чешского клуба "Яблонец".

В турнирном плане матч между киевским "Динамо" и "Яблонцем" не решает абсолютно ничего. Подопечные Александра Хацкевича после победы в Казахстане над "Астаной" досрочно вышли с первого места в плей-офф. Чехи же давно утратили все шансы на продвижение по турнирной сетке Лиги Европы. Киевскому "Динамо" остается разве что попытаться отомстить "Яблонцу" за упущенную победу во втором туре. Ну и за премиальные от УЕФА − 570 тысяч евро за выигрыш, 190 тысяч − за ничью.

Читайте такжеДинамо готовит трансфер форварда сборной Украины: СМИ назвали сумму сделкиНа матче отработает бригада арбитров из Исландии во главе с Вилдяльмуром Ораринссоном. Ассистенты − Гилфи Сигурдссон и Йоханн Гудмундссон. Четвертый арбитр − Биркир Сигурдарсон. Рефери за воротами − Ивар Кристьянссон, Тороддуром Хьялталин.

Букмекеры из "Фаворит Спорт" считают фаворитом "Динамо" и дают на победу хозяев коэффициент 1,56, на ничью — 4,05, на победу "Яблонца" — 6,00.

Их коллеги из "Париматч" дают на победу "Динамо" коэффициент 1,63, на ничью — 3,90, на победу "Яблонца" — 5,40.

В конторе bet365 на победу "Динамо" дают коэффициент 1,61, на ничью — 3,75, на победу "Яблонца" — 5,50.

Начало матча − 19:55. Где смотреть – прямая трансляция на телеканале "Футбол 1".

"Ворскла" - "Лиссабон" / Footboom

В этот же день свой последний матч в групповом этапе Лиги Европы 2018/2019 сыграет и полтавская "Ворскла" – в гостях на стадионе "Жозе Алваладе" в Лиссабоне против местного "Спортинга".

Полтавчане после разгромного поражения от лондонского "Арсенала" утратили даже чисто математические шансы на выход в еврокубковую весну. "Спортинг" же уже решил все свои турнирные вопросы и потому, скорее всего, обе команды будут сражаться исключительно за призовые от УЕФА.

Работать на этом матче будет австрийская бригада арбитров во главе с Мануэлем Шюттенгрубером. Ассистенты — Роланд Бранднер и Роберт Штайнахер. Арбитры за воротами — Оливер Драхта, Дитер Мукенхаммер. Четвертый арбитр — Штефан Куэр.

Читайте такжеЛига Европы: "Карабах" - "Ворскла" 0:1 - обзор матча, видео головБукмекеры считают однозначным фаворитом матча "Спортинг". В конторе William Hill на победу хозяев дают коэффициент 1,25, на ничью − 6,00, на победу "Ворсклу" − 11,00. В конторе "Фаворит спорт" на победу "Спортинга" дают коэффициент 1,25, на ничью − 6,00, на победу "Ворсклы" – 11,75.

В конторе "ПариМатч" победу "Спортинга" оценили коэффициентом − 1,27, на ничью – 6,10, а победу "Ворсклы" − коэффициентом 10,00.

Начало матча в 22.00. Где смотреть – прямая телетрансляция на канале "Футбол 1".

Напомним, ранее стало известно о том, куда УЕФА перенесла из Харькова матч Лиги Чемпионов между "Шахтером" и "Лионом"