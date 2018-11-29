Лига Европы: "Ворскла" - "Арсенал" 0:3

Ворскла - Арсенал / Reuters

На самом деле у полтавчан не было шансов - гранд английского футбола может выгнать на поле свой полурезервный состав, доминировать там и творить все, что вздумается, а с ним не сможет справиться мэйн не самого слабого украинского клуба.

Несмотря на неплохие бодрые 10 минут в начале игры, когда "Ворскла" даже создала два опасных момента, в дальнейшем игра пошла по правилам англичан - первая же атака завершилась голом от Смит-Роу, затем последовал пенальти от Рэмси, сломивший дух украинской команды, и уже потом "удар милосердия" - третий гол от Уиллока.

Весь второй тайм игра шла довольно вяло - впрочем, результат был предсказуем, полтавчане даже не "размочили" счет.

Уверенная игра гостей не оставила шансов номинальным хозяевам. Про смену места проведения матча можно не вспоминать - очевидно, что это не стало причиной неудачи "Ворсклы". Просто "Арсенал" был сильнее.

Лига Европы.

Пятый тур

Украина. Полтава. Стадион "Ворскла" им. Бутовского

Ворскла - "Арсенал" 0:3

Голы: Эмиль Смит-Роу 10, Аарон Рэмси 27 (пен.), Джозеф Уиллок 41

Ворскла: Богдан Шуст, Игорь Пердута, Александр Скляр, Владислав Кулач (Ибрахим Кане 71), Вячеслав Шарпар, Владимир Чеснаков, Вадим Сапай (Николас Карека 36), Юрий Коломоец, Ардин Даллку, Артур, Павел Ребенок (Тарас Сакив 85)

Арсенал: Петр Чех, Мохамед Эль-Ненни, Аарон Рэмси (Букайо Сака 68), Штефан Лихтштайнер, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Роб Холдинг (Зехария Медли 60), Карл Дженкинсон, Маттео Гюэндузи (Чарли Гильмур 76), Эдвард Нкетиа, Эмиль Смит-Роу, Джозеф Уиллок

Предупреждения: Александр Скляр 29, Вячеслав Шарпар 32, Юрий Коломоец 72 - Роб Холдинг 53