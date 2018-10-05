Динамо – Яблонец – 2:2. В Лиге Европы киевляне упустили преимущество

Киевляне сыграли вничью с чешской командой / Фото: Reuters

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА киевское Динамо сыграло вничью на выезде с чешским клубом Яблонец.

Как сообщает официальный сайт турнира, игра закончилась со счетом 2:2.

Киевляне вели в счете с разницей в два мяча, но упустили свое преимущество.

Стартовые составы:

Яблонец: Грубы — Голеш, Говорка, Лишка, Ганоушек — Хюбшман — Масопуст, Травник, Поважанец, Йовович — Грамоста

Динамо: Бойко — Кенджера, Бурда, Кадар, Пиварич — Сидорчук, Буяльский — Морозюк, Гармаш, Цыганков — Беседин

Предупреждения: Холес (18), Поважанец (58) — Морозюк (53), Буяльский (79), Пиварич (81)

Голы: Говорка (33), Травник (81) — Цыганков (8), Гармаш (14)

В следующем туре групповой стадии Лиги Европы Динамо ждет выездной матч с Ренном, игра состоится 25 октября.

Напомним, ключевой полузащитник Динамо Беньямин Вербич травмировался перед выездным матчем команды во втором туре группового этапа Лиги Европы против Яблонца.