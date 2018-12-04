Стало известно, куда УЕФА перенес из Харькова матч "Шахтера" и "Лиона"

"Шахтер" - "Лион" / Footboom

Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2018/2019 между "Шахтером" и французским клубом "Лионом" перенесен из Харькова в Киев – на стадион НСК "Олимпийский".

Такое решение было принято во вторник, 4 декабря, рабочей группой УЕФА по чрезвычайным ситуациям из-за объявления в Харькове и области, военного положения.

Этот матч, который в календаре стоит на 12 декабря, имеет громадную турнирную важность, поскольку его победитель получит вторую путевку в плей-офф Лиги чемпионов от группы F.

Интересно, что на следующий день, 13 декабря на НСК "Олимпийский" киевское "Динамо" должно играть матч шестого тура группового этапа Лиги Европы против чешского "Яблонца". Однако для столичных футболистов игра уже не несет никакого значения, поскольку они досрочно заняла первое место в группе и вышли в плей-офф второго по важности еврокубка.

Напомним, ранее сообщалось о том, что матч между полтавской "Ворсклой" и лондонским "Арсеналом" был перенесен из-за военного положения и прошел на том же стадионе НСК "Олимпийский".