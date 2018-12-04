Стало известно, куда УЕФА перенес из Харькова матч "Шахтера" и "Лиона"

4 декабря 2018, 20:21

Европейские футбольные бюрократы перенесли решающий матч "Шахтера" в групповом турнире Лиги Чемпионов.

"Шахтер" - "Лион" / Footboom

Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2018/2019 между "Шахтером" и французским клубом "Лионом" перенесен из Харькова в Киев – на стадион НСК "Олимпийский".

Такое решение было принято во вторник, 4 декабря, рабочей группой УЕФА по чрезвычайным ситуациям из-за объявления в Харькове и области, военного положения.

Этот матч, который в календаре стоит на 12 декабря, имеет громадную турнирную важность, поскольку его победитель получит вторую путевку в плей-офф Лиги чемпионов от группы F.

Интересно, что на следующий день, 13 декабря на НСК "Олимпийский" киевское "Динамо" должно играть матч шестого тура группового этапа Лиги Европы против чешского "Яблонца". Однако для столичных футболистов игра уже не несет никакого значения, поскольку они досрочно заняла первое место в группе и вышли в плей-офф второго по важности еврокубка.

Напомним, ранее сообщалось о том, что матч между полтавской "Ворсклой" и лондонским "Арсеналом" был перенесен из-за военного положения и прошел на том же стадионе НСК "Олимпийский".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Лига Европы Лига чемпионов Шахтер перенос лион НСК Олимпийский
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
21:11
Аваков перебросил в Одессу Нацгвардию
20:46
Банкиры с Уолл-стрит посоветовали, как избежать подозрений в домогательствах
20:42
РФ сорвала заседание контактной группы в Минске
20:21
Стало известно, куда УЕФА перенес из Харькова матч "Шахтера" и "Лиона"
20:18
Известная модель откровенно "засветила" грудь для глянцевого журнала: опубликованы фото Фото
20:05
В Румынии к 100-летнию присоединения Буковины создали монету с Черновицким университетом Фото
19:41
США дали России 60 дней на выполнение договора о ракетах
19:24
Медведчук больше не участвует в переговорах трехсторонней группы – Марчук
19:13
Порошенко разбогател в 11 раз
18:54
Эротический конфуз. Грудь Ким Кардашьян вырвалась "на волю" из платья: опубликованы фото Фото
18:40
"Выстрелы на поражение": Луценко призвал расширить права силовиков на время военного положения
18:21
"Вы - хам". На росТВ ведущий выгнал украинского эксперта: видео
17:56
Группа Little Big перенесла концерт в Украине из-за военного положения Видео
17:51
Порошенко назвал Европу неполноценной
17:34
"*бнулся головушкой". Танцор Полунин снова отличился скандальным постом об Украине и России
17:27
Антин Мухарский написал стих о любителях "зрады" Видео
17:08
Стало известно о планах Януковича выехать из РФ
16:52
"Куда катится наша эстрада": Настю Каменских разнесли за вульгарные танцы в стрингах Видео
16:21
Жена Пескова стала совладелицей производителя соли в Крыму - СМИ
16:05
Он все сделал сам: у Путина заявили, что Трамп первым подошел к президенту РФ на саммите G20
16:00
Выстрелы из обреза: под Киевом обстреляли авто с мэром города Фото
15:52
Леся Никитюк оголилась для мужского эротического глянца: жаркие фото Фото Видео
15:47
Умер известный актер из сериалов "Универ" и "Следаки"
15:36
Все украинские корабли приведены в полную боеготовность
15:26
Луценко назвал фамилию подозреваемого по делу Гандзюк Видео
15:08
"Спасатель Малибу": Анна Седокова покрасовалась фигурой в купальнике Видео
15:04
Суд может восстановить платежеспособность ЗАЗ
14:55
Порошенко сорвал установку новогодней елки в Ивано-Франковске
14:47
"Будет все – от гололеда до бурь": синоптик напугала опасностями погоды в Украине 5 декабря Видео
14:34
Сергей Шнуров научил солиста Rammstein русскому мату Видео
14:29
В Раде предложили создать свой санкционный "список Магнитского" из-за конфликта с РФ на Азове
14:29
Резня в Неаполе: в Италии жестоко расправились с украинским заробитчанином
14:16
Скандальный соратник Порошенко пришел в Раду в необычной одежде: опубликовано фото
14:07
Морпехи ВСУ начали испытывать новейшие боевые катера: опубликованы фото, видео Видео
14:00
Госдума упростит законодательство для получения украинцами гражданства РФ Видео
13:50
У Путина рассказали, от кого зависит транзит газа через Украину после запуска Северного потока-2 Видео
13:47
Украинцев призвали отказаться от поездок в Россию
13:33
Курил и матерился: Алексей Панин устроил пьяный дебош на борту авиакомпании
13:26
В Раде собрались поспособствовать исчезновению сигарет с витрин магазинов Видео
13:22
Кризис на Азове: Пограничники рассказали, сколько украинских кораблей застряли в Керченском проливе
13:10
"Дождитесь фото с нашей свадьбы!": Анастасия Волочкова отреагировала на слухи о своем возлюбленном Видео
13:01
В "Укрпочте" пригрозили перестать доставлять счета и квитанции за газ
12:59
Кризис на Азове: стали известны потери украинских портов в Бердянске и Мариуполе Видео
12:34
"Вещественное доказательство": Песков рассказал о судьбе захваченных украинских кораблей Фото Видео
12:25
Журналист рассказал, как Запад давил на Порошенко из-за введения военного положения Видео
12:08
Сногсшибательный президент: кто падал в обморок во время выступлений Порошенко Фото Видео
12:03
Ирина Билык впервые появилась на светском мероприятии с мужем и сыном
11:35
Девушка дня Instagram: знойная красотка с аппетитными формами Вивица Сантьяго Фото
11:32
Чат із політичним аналітиком Тарасом Чорновілом
11:20
Во время эфира с Порошенко омбудсмен Денисова упала в обморок
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять