В УЕФА утвердили регламент нового клубного еврокубка

УЕФА / Uefa.com

Члены исполкома УЕФА на очередном заседании в столице Ирландии, городе Дублин, утвердили создание третьего клубного еврокубка до 2024 года.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном интернет-портале организации. Согласно обнародованным данным, новый турнир (предварительное название − UEL2) будут проводить по такой же схеме, как и Лигу Чемпионов, как и Лигу Европы.

В групповом этапе будут выступать 32 команды (8 групп по 4 команды). Перед плей-офф будет проводиться дополнительный раунд, в котором встретятся команды, занявшие вторые места в группах UEL2 и клубы, занявшие третьи места в группах Лиги Европы.

Победитель новосозданного турнира автоматически получит путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы.

Напомним, ранее, осенью 2018-го, УЕФА запустила новый футбольный турнир для сборных – Лигу Наций.