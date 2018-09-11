В УЕФА одобрили создание нового клубного турнира

В УЕФА одобрили проведение нового турнира / фото: lenta-ua.net

В европейском футболе вновь будут существовать три кубковых клубных турнира: к Лиге чемпионов и Лиге Европы с сезона 2021/22 добавиться еще одно соревнование.

По словам главы Ассоциации футбольных клубов Европы Андреа Аньелли, в УЕФА одобрили проведение нового турнира, сообщает ВВС.

Отмечается, что новый турнир будет рассчитан в основном на команды из небольших чемпионатов, которые не смогли пробиться в групповой этап Лиги Европы.

При этом во всех трех европейских клубных турнирах планируется участие по 32 клуба, кроме того, в УЕФА надеются поднять статус ЛЕ и увеличить суммы призовых в этом турнире.

Напомним, в Европе с сезона 1955/56 годов разыгрывался Кубок европейских чемпионов, который с сезона 1990/91 годов трансформировался в Лигу чемпионов.

Вторым по значимости турниром являлся Кубок УЕФА, основанный в 1971 году (предшественником которого был Кубок ярмарок), ставший в 2009 году Лигой Европы.

Отметим, что с сезона 1999/00 в Кубке УЕФА стали принимать участие и победители национальных кубков, поскольку Кубок обладателей кубков УЕФА был упразднен.