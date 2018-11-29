Ворскла - Арсенал: анонс матча Лиги Европы, где смотреть, оценки букмекеров

Анонс матча "Ворскла" - "Арсенал"

Предматчевые расклады

Главная новость, касающеюся этого матча – то, что УЕФА в последний момент решили перенести матч из Полтавы в Киев (из-за введенного в отдельных областях Украины военного положения). Конкретно же футбольные перипетии очередного тура группового турнира Лиги Европы сезона 2018/2019 явно отошли на второй план. Тому причиной минувшее поражение "Ворсклы" от "Карабаха" практически свело на нет варианты полтавчан на выход в плей-офф ЛЕ – потому как для этого кровь из носу нужно обыгрывать "Арсенал" (Лондон). Еще и на нейтральном поле в Киеве.

Лондонцы же наверняка заходят победить, но точно малыми силами. Из-за очень напряженного календаря Английской премьер-лиги их наставник Унаи Эмери привез в Киев десять игроков из молодежного состава. Однако атаковать у "Арсенала" все равно найдется кому – хотя бы хорошо знакомому украинским болельщикам по играм за донецкие "Металлург" и "Шахтер" Генриху Мхитаряну.

У "Ворсклы" же в последних играх невооруженным глазом заметно множество проблем. Несмотря на то, что полтавчане давно сыгрались и их тренеру Василию Сачко уже не занимать опыта, как минимум, в обороне постоянно случаются всякого рода провалы.

УЕФА назначил работать на данный матч бригаду польских судей во главе с Бартошем Франковски. Ассистенты − Марцин Бонец и Давид-Игорь Голис. Судьи за воротами − Даниэль Стефански и Збигнев Добрынин.

Ориентировочные составы

"Ворскла": Шуст – Пердута, Чеснаков, Чижов, Сапай – Скляр, Шарпар, Габелок, Кулач, Ребенок — Коломоец

"Арсенал": Чех — Дженкинсон, Лихтштайнер, Холдинг — Уиллок, Рэмси, Гендузи, Эль-Ненни — Мхитарян, Гилмор — Нкетиа

Оценки букмекеров

Сотрудники конторы bet365 принимают ставки на выигрыш "Ворсклы" с коэффициентом 5,0, а на "Арсенал" – 1,66. Ничья оценивается в 3,8.

В конторе William Hill на победу полтавчан дают коэффициент 4,8, на победу лондонцев – 1,7, на ничью - 3,5.

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