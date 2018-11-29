Лига Европы: Астана - Динамо Киев 0:1, видео голов

В очередном, пятом по счету туре Лиги Европы сезона 2018/2019 киевское "Динамо" играло на выезде против казахстанского клуба "Астана".

Хозяева поля сразу взяли инициативу в свои руки и начал осаждать ворота киевлян. Уже в первые минуты вратарю Денису Бойко пришлось прерывать опасный прострел во вратарской с правого фланга, а Алмейда не смог завершить атаку голом и, добивая, промазал мимо дальнего угла. Затем Томазов дважды бил по воротам "Динамо" после ошибок от Че Че и Бурды. Только реакция Кадара, выбившего мяч, спасла киевлян от гола.

Постепенно "Динамо" удалось немного отодвинуть игру около своих ворот. Ну а затем сработало классическое: "Не забываешь ты, забьют тебе". На 29-й минуте сработала наигранная связка − Цыганков пяткой красиво покатил в штрафную площадку на Вербича, а тот, играющий в этом матче на позиции форварда, низом вколотил мяч в ворота.

Весь второй тайм "Астана" пыталась хотя бы сравнять счет, однако киевляне в итоге оказались сильнее и со счетом 0:1 "Динамо Киев" выходит в плей-офф Лиги Европы.

Казахстан.

Астана.

Стадион: "Астана-Арена"

"Астана" - Динамо (К) 0:1

Гол: Беньямин Вербич 29

"Астана": Ненад Эрич, Антонио Рукавина, Марин Аничич, Ласло Кляйнхайслер, Марин Томасов, Иван Маевский, Бактийор Зайнутдинов (Дмитрий Шомко 76), Ришард Алмейда (Серикжан Мужиков 58), Жуниор Кабананга (Рангело Янга 62), Евгений Постников, Роман Муртазаев

Динамо: Денис Бойко, Че Че, Беньямин Вербич (Сергей Сидорчук 76), Владимир Шепелев, Николай Шапаренко (Денис Гармаш 64), Виктор Цыганков (Николай Морозюк 84), Виталий Мыколенко, Сидклей, Никита Бурда, Тамаш Кадар, Томаш Кендзёра

Предупреждения: Евгений Постников 32, Ласло Кляйнхайслер 87 - Че Че 90