Астана — Динамо: где смотреть матч Лиги Европы, названы котировки букмекеров

29 ноября 2018, 11:09

Матч состоится в Казахстане, для попадания в плей-офф турнира киевской команде достаточно не проиграть.

В четверг сыграют "Астана" и "Динамо" / Скриншот с fcdynamo.kiev.ua

В четверг, 29 ноября, вечером в столице Казахстана Астане пройдет матч пятого тура группового этапа Лиги Европы между местным клубом "Астана" и киевским "Динамо" (группа К).

Матч состоится на стадионе "Астана Арена", его начало запланировано в 18:00, прямую трансляцию будет вести телеканал Футбол 2.

Букмекеры считают фаворитом "Астану", коэффициент на победу команды составляет 2,95, а на триумф "Динамо" — 3,5, сообщает ТСН. Самым вероятным результатом матча специалисты видят ничью, на нее установлен коэффициент 2,4.

Киевскому клубу хватит даже ничьей с "Астаной", чтобы выполнить задачу-минимум — попасть в плей-офф Лиги Европы, сообщает Football.ua.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД-СОПЕРНИЦ:

"Астана": Эрич — Рукавина, Постников, Аничич, Зайнутдинов — Томасов, Маевский, Кляйнхайслер, Педро Энрике — Кабананга, Ричард Алмейда;

"Динамо": Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко — Сидорчук, Шепелев, Шапаренко — Цыганков, Сидклей — Вербич.

Напомним, вечером 20 сентября в Киеве "Динамо" и "Астана" в рамках матча первого тура группового раунда Лиги Европы сыграли вничью на стадионе Национального спортивного комплекса "Олимпийский".

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Лига Европы Астана Динамо Киев
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