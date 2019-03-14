Динамо - Челси: где смотреть матч 1/8 финала Лиги Европы, прогнозы букмекеров

Динамо - Челси / УЕФА

Предматчевые расклады

Ответная игра 1/8 финала Лиги Европы Динамо против лондонского Челси в Киеве точной пройдет с отчетливым привкусом безысходности - после поражения со счетом 0:3 на Стэмфорд Бридж. Отыграть гандикап в три мяча для киевлян даже у нынешних лондонцев - миссия практически невыполнимая.Тем не менее, главный тренер Челси Маурицио Сарри привез в Киев основной состав. Исключение составляет только арендованный у Ювентуса форвард Гонсало Игуаин, который остался лечить в Лондоне простуду.

У Динамо же кадровых проблем гораздо больше. Перебрал горчичников Виталий Буяльский, которого, вероятно, в центре поля сменит Сергей Сидорчук. Вылечился Томаш Кендзера, но вот заводила фланговых атак киевлян Беньямин Вербич по-прежнему вне игры. Скорее всего, его на левом фланги заменит бразилец Сидклей. Также повреждение получил Назарий Русин, почему Александр Хацкевич и остался без номинальных. Ему пришлось анонсировать выход на острие атаки центрхава Дениса Гармаша.

Судейские назначения

Работать на матче будет бригада арбитров из Германии. Главным арбитром назначен 37-летний Тобиас Штилер. Ассистенты - Майк Пикель и Кристиан Гиттельманн. 4-й арбитр - Ян Зейдель. Дополнительные арбитры: Марко Фритц и Харм Осмерс.

Ориентировочные составы

Динамо: Бойко- Миколенко, Кадар, Бурда, Кендзера - Шепелев, Сидорчук - Шапаренко - Сидклей, Цыганков - Гармаш

Челси: Аррисабалага - Дзаппакоста, Кристенсен, Рюдигер, Алонсо - Ковачич - Лофтус-Чик, Баркли - Виллиан, Хадсон-Одом - Жиру

Букмекерские оценки

В конторе William Hill оценивают победу киевлян коэффициентом 3,50, ничью - в 3,20, победу Челси - в 2,15.В конторе Parimatch на победу киевлян дают 3,65, на ничью - 3,35, на победу Челси - 2,15.

Прямая трансляция матча Динамо - Челси на телеканале Футбол 1.

Напомним, ранее сообщалось, когда и где пройдет жеребьевка Лиги Европы-2019.