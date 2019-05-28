Финский журналист съел газету, в которой раскритиковал свою сборную

Сборная Финляндии выиграла ЧМ-2019 / Тасс

Финский журналист Филип Саксен извинился перед сборной Финляндии за статью, в которой не верил в успех финских хоккеистов на чемпионате мира-2019 в Словакии.

"Перед чемпионом мира я написал, что нынешняя сборная Финляндии – одна из худших в истории чемпионатов мира. Я никогда так не ошибался. Пришло время принести извинения и съесть свои слова", – написал Саксен в Твиттере.

Напомним, что сборная Финлядии стала чемпионом мира-2019, обыграв в финальном матче команду Канады со счетом 3:1.