Тоттенхэм - Ливерпуль: текстовая трансляция матча, все подробности

31 мая 2019, 11:50

Финал Лиги чемпионов начнется 1 июня в 22.00.

Финал ЛЧ 2019
Финал ЛЧ 2019 / Sport Media News

В субботу, 1 июня, английские футбольные клубы Тоттенхэм и Ливерпуль на мадридском стадионе Ванда Метрополитано сразятся за главный трофей Лиги чемпионов сезона 2018/2019. 

На пути к финалу Тоттенхэм выбил в полуфинальном матче амстердмский Аякс, а Ливерпуль сумел одолеть грозную испанскую Барселону. 

Читайте такжеТоттенхэм - Ливерпуль: где смотреть финал Лиги чемпионов, прогнозы букмекеровЗа главный трофей Лиги чемпионов поспорят два извечных противника в английском футболе. К слову, в еврокубках команды уже встречались - в полуфинале Кубка УЕФА 1972/73. Дома Ливерпуль выиграл со счетом 1:0, а на выезде уступил 1:2, и за счет выездного гола вышел в финал. Примечательно, что Ливерпуль в итоге и выиграл турнир.

Напомним, что главным рефери финального матча Лиги чемпионов будет 42-летний словенский арбитр Дамир Скомина.

Тоттенхэм - Ливерпуль: ориентировочные составы

Тоттенхэм: Льорис; Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз; Ваньяма, Сиссоко; Эриксен, Алли, Сон Хын Мин; Кейн

Под вопросом: Кейн (голеностоп).

Ливерпуль: Алиссон; Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон; Фабиньо, Хендерсон, Вейналдум; Салах, Фирмино, Мане

Не сыграет: Кейта (травма бедра).

Под вопросом: Фирмино (травма паха).

Кубок Лиги чемпионов ждет своего победителя
Кубок Лиги чемпионов ждет своего победителя / УЕФА

Финал Лиги Европы: где смотреть

Следить за матчем в прямом эфире можно будет в этой новости на нашем сайте при помощи текстовой онлайн трансляции. Начало – в среду, в 22:00.

Смотреть финал Лиги чемпионов 2019 можно будет также в прямом эфире телеканала Футбол 1 в 22.00. Также игру будут транслировать российский канал Матч ТВ.

Поединок Тоттенхэм - Ливерпуль смотреть онлайн можно также по подписке на Oll.tv и Воля.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Ливерпуль Тоттенхэм новости футбола новости спорта
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

12:15
Украинские клубы в еврокубках: кто и где начнет новый сезон
12:07
День блондинок 2019: самые яркие представительницы украинского шоу-бизнеса и политики
12:00
Кума Путина потроллили: предложили назначить послом в КНДР
11:57
"Земля под вами будет гореть": в Раде оценили слова совладельца Квартала о войне на Донбассе
11:50
Тоттенхэм - Ливерпуль: текстовая трансляция матча, все подробности
11:24
Волкер рассказал, чего ждут в США от нового руководства Украины
11:09
Антонио Конте возглавил Интер
10:57
"Газ полетел": в Украине цены на сжиженный газ подскочили на треть
10:35
"Дождливые дни": синоптики спрогнозировали погоду в Киеве в начале лета Фото
10:29
"Чудовищная жадность": политолог оценил разграбление АП "мародерами Порошенко"
10:25
Наташе Королевой – 46: 10 необычных фактов о певице, сбежавшей в Россию, пикантные фото Фото Видео
10:15
В чем разница между критиками Порошенко и Зеленского мнение
10:00
Курс валют на 31 мая: доллар и евро близки к психологическим отметкам
09:54
Будет ли дефолт в Украине мнение
09:51
У Зеленского анонсировали "креативные" идеи по оживлению Минского процесса
09:28
Беременная Снежана Бабкина смело разделась догола: пикантные фото Фото
09:25
"Изуродованы авто, четыре жертвы": на Одесчине произошло смертельное ДТП Фото
09:22
"Хоть гантели не украли": Зеленский показал, как качает бицепсы на Банковой
09:08
Почему порохоботам стыдно за шаурму Зеленского мнение
08:59
Главные новости 31 мая: помощь от Саакашвили Зеленскому и шаги к диалогу с Россией Видео
08:40
Упитанные тараканы толпами побежали с "Титаника" Порошенко мнение
08:30
Синоптики предупредили, каким областям Украины грозит град
08:25
"Это надолго": астролог рассказала, что ждет Саакашвили в Украине
08:00
Данилюк рассказал, как Украина будет делать шаги к диалогу с Россией
07:40
Импичмент Зеленского станет гирькой в политических торгах
07:30
Саакашвили объяснил, как будет помогать команде Зеленского Видео
07:15
Бензиновая подножка от РФ, цены на газ и лишние выходные: что ждет украинцев в июне 2019 Видео
07:14
У Трампа на переговорах с Путиным теперь развязаны руки мнение
06:34
Гороскоп на июнь: каким знакам Зодиака готовиться к проблемам, а каким – собираться за границу
06:01
День блондинок 2019: что за праздник и как поздравить Фото
05:20
Медики рассказали, какие точки на теле женщины самые эрогенные
04:50
Ждать придется не один год: астролог рассказала, когда Украина сможет вернуть Крым
04:19
"Доллар начнет расти": эксперты рассказали, когда ждать обвала гривны
03:26
Жара приближается: в геймерский смартфон решили встроить вентилятор Видео
02:37
Бунт в одесской колонии: учреждение закроют, осужденных раскидают по стране
01:58
Умер знаменитый кот, сыгравший зомби в фильме Кладбище домашних животных
01:14
Ученые "расколошматили" три главных мифа о сексе
30 мая, четверг
23:55
Кум Путина выходит из минских переговоров по Донбассу
23:38
У Зеленского назвали дату встречи в "нормандском формате"
22:46
"Да, мене били": опубликована стенограмма истерики Ляшко на встрече с Зеленским
22:20
"13 тысяч смертей": главы МИД Германии и Франции сделали важное заявление после встречи с Зеленским
21:59
Херсонский теплоход Русалка затонул на Дунае: 33 корейских туриста путешествовали без спасательных жилетов
21:54
Путин не досидит президентский срок в Кремле: астролог дала неожиданный прогноз
21:28
"Это шок": Порошенко впал в депрессию от социологии по выборам в Раду – СМИ
21:17
Главные новости 30 мая: очередная атака Филарета, "черный список" книг из России и важная миссия Зеркаль Фото Видео
21:02
Жуткое ДТП на Тернопольщине: в результате лобового столкновения погибли четверо энергетиков
20:53
В АП рассказали, что Зеленский поговорит с Путиным по телефону
20:36
Зеленский договорился с сенатором США щемить Россию
20:25
Новый погодный сюрприз: синоптики предупредили о температурной аномалии в Украине
20:07
Роспуск Рады: Конституционный суд определился с датой рассмотрения судьбы парламента
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять