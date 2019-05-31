Тоттенхэм - Ливерпуль: текстовая трансляция матча, все подробности

Финал ЛЧ 2019 / Sport Media News

В субботу, 1 июня, английские футбольные клубы Тоттенхэм и Ливерпуль на мадридском стадионе Ванда Метрополитано сразятся за главный трофей Лиги чемпионов сезона 2018/2019.

На пути к финалу Тоттенхэм выбил в полуфинальном матче амстердмский Аякс, а Ливерпуль сумел одолеть грозную испанскую Барселону.

Читайте такжеТоттенхэм - Ливерпуль: где смотреть финал Лиги чемпионов, прогнозы букмекеровЗа главный трофей Лиги чемпионов поспорят два извечных противника в английском футболе. К слову, в еврокубках команды уже встречались - в полуфинале Кубка УЕФА 1972/73. Дома Ливерпуль выиграл со счетом 1:0, а на выезде уступил 1:2, и за счет выездного гола вышел в финал. Примечательно, что Ливерпуль в итоге и выиграл турнир.

Напомним, что главным рефери финального матча Лиги чемпионов будет 42-летний словенский арбитр Дамир Скомина.

Тоттенхэм - Ливерпуль: ориентировочные составы

Тоттенхэм: Льорис; Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз; Ваньяма, Сиссоко; Эриксен, Алли, Сон Хын Мин; Кейн

Под вопросом: Кейн (голеностоп).

Ливерпуль: Алиссон; Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон; Фабиньо, Хендерсон, Вейналдум; Салах, Фирмино, Мане

Не сыграет: Кейта (травма бедра).

Под вопросом: Фирмино (травма паха).

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Следить за матчем в прямом эфире можно будет в этой новости на нашем сайте при помощи текстовой онлайн трансляции. Начало – в среду, в 22:00.

Смотреть финал Лиги чемпионов 2019 можно будет также в прямом эфире телеканала Футбол 1 в 22.00. Также игру будут транслировать российский канал Матч ТВ.

Поединок Тоттенхэм - Ливерпуль смотреть онлайн можно также по подписке на Oll.tv и Воля.