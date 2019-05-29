Тоттенхэм - Ливерпуль: где смотреть финал Лиги чемпионов, прогнозы букмекеров

29 мая 2019, 14:00

Посмотреть финал Лиги чемпионов можно 1 июня в Мадриде.

Финал ЛЧ 2019
Финал ЛЧ 2019 / Sport Media News

Финал Лиги чемпионов Тоттенхэм - Ливерпуль будет сыгран на стадионе Ванда Метрополитано в Мадриде. 

Где смотреть финал Лиги чемпионов

Украинские болельщики могут посмотреть финальный матч Лиги чемпионов между Тоттенхэмом и Ливерпулем в прямом эфире канала Футбол 1 в 22.00. Также игру будет транслировать российский канал Матч ТВ.

Можно также посмотреть финальный матч по подписке на Oll.tv и Воля.

Тоттенхэм - Ливерпуль: история встреч

Тоттенхэм и Ливерпуль сыграли между собой во всех турнирах 170 матчей. Большое преимущество у красных - 79 побед против 48 у Тоттенхэма. 43 матча завершились вничью. Разница мячей - 266:195 в пользу Ливерпуля.

В еврокубках команды выясняли отношения однажды - в полуфинале Кубка УЕФА 1972/73. В первой игре Ливерпуль выиграл дома 1:0, а на выезде уступил со счетом 1:2, и за счет выездного гола вышел в финал. К слову, мерсисайдцы в итоге и выиграли турнир.

В сезоне 2018/19 Тоттенхэм и Ливерпуль дважды встречались в Премьер-лиге. Оба матча завершились победой команды Юргена Клоппа с одинаковым счетом 2:1.

Напомним, что Тоттенхэм сумел выбить в полуфинале голландский Аякс. А Ливерпуль в невероятном полуфинальном матче выбил из турнира испанскую Барселону.

Кто рассудит финал Лиги Европы

Финал ЛЧ-2019 между Тоттенхэмом и Ливерпулем рассудит 42-летний словенский арбитр Дамир Скомина. Роль ассистентов отдана его соотечественникам - Юре Прапротнику и Роберту Вукану.

Четвертым арбитром будет испанец Антонио Матеу Лаос. Отвечать за систему видеопомощи арбитру (VAR) будет Данни Маккели из Голландии, а ассистировать ему - Пол ван Букел, Феликс Цвайер и Марк Борш.

Дамир Скомина
Дамир Скомина / Eurosport

Ливерпуль - Тоттенхэм: прогноз букмекеров

На предстоящий финал Лиги чемпионов букмекерские канторы отдают предпочтение Ливерпулю. На победу красных в матче букмекера в среднем дают 1.9. Ничья в основное время расценивается в 3.3. Победа Тоттенхэма в основное время увеличит выигрыш в три раза.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
футбол Ливерпуль Тоттенхэм новости футбола новости спорта
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

14:10
"А сейчас - в Киев": Саакашвили похвастался удостоверением личности для возвращения в Украину
14:00
Тоттенхэм - Ливерпуль: где смотреть финал Лиги чемпионов, прогнозы букмекеров
13:59
Законопроект об импичменте президента зарегистрировали в Раде
13:55
Зеленский пообещал быстрые действия для освобождения попавших в плен 8 бойцов ВСУ
13:38
Во Львове протестующие со штурмом захватили мэрию Фото Видео
13:32
"С чистого листа, но без диктата": Москва предложила Киеву вернуть добрососедские отношения
13:28
Захарова и Бабченко обменялись колкостями в годовщину "воскрешения" журналиста
12:59
Комитет Рады поддержал отставку Гройсмана и Избирательный кодекс
12:57
Нафтогаз уже месяц не пускает к себе Счетную палату
12:34
"Девочки, не ссорьтесь": Луценко и Найем поцапались из-за увольнения "члена старой команды"
12:21
"Как такое муж позволяет?": Настя Каменских похвасталась голыми ягодицами
12:11
Обошел Игру престолов и Во все тяжкие: Чернобыль стал лучшим сериалом всех времен Видео
12:01
Выгодный климат: как повысить эффективность работы сотрудников в офисе новости компании
11:49
"Оборудование приносили из дома": новые подробности грандиозного скандала с секретной комнатой Порошенко
11:44
Доллар и евро в Украине рванули вверх по всем фронтам
11:33
Челси - Арсенал: текстовая трансляция матча, все подробности
11:25
"Чувак, сядешь! Это мы тебе обещаем": российский политолог пообещал Зеленскому "небо в клеточку" и огреб за это от украинца Видео
10:51
"Звездная команда": Олег Винник собрался в политику вслед за Вакарчуком и Павликом Видео
10:39
В Киеве горела Ленинская кузница, которую Тигипко купил у Порошенко и Кононенко
10:19
Егор Крид откровенно рассказал о закулисье шоу Холостяк Видео
10:19
"Будет работать против Порошенко": политолог рассказал, зачем Зеленский вернул Саакашвили в Украину
09:49
Главные новости 29 мая: обратный путь Саакашвили, условия Макрона и российские паспорта в ОРДЛО
09:43
Разнесла пол города и разбила машину: Шнуров в новом клипе Ленинграда снял свою "невесту" Видео
09:40
У Кремля появился грандиозный шанс, чтобы покошмарить Украину мнение
09:27
Сегодня Саакашвили вернется в Украину: что ждет однокурсника Порошенко спустя два года после изгнания
08:53
Град и грозы: синоптики уточнили прогноз погоды в Киеве и Украине на сегодня
08:51
Российские паспорта для жителей ОРДЛО заблокируют в США
08:28
Саакашвили возвращается: что стоит за решением Зеленского мнение
08:20
Макрон назвал условия встречи в нормандском формате
07:50
У Зеленского пощадили Луценко
07:37
Почему мир любой ценой опасен для Украины мнение
07:36
Пятиминутка, густое и без варки ягод: как приготовить вкусное клубничное варенье Фото
07:27
Разумков объяснил, почему Саакашвили вход заказан в партию Слуга народа
07:13
Кресло премьера и подножка Порошенко: зачем Саакашвили возвращается в Украину
06:51
Гороскоп на июнь: Стрелец будет на коне, а Тельца ждет критический период
06:32
Чего ждать от возвращения Саакашвили: 10 тезисов мнение
06:05
"Атмосферные круть-верть": синоптик предупредила киевлян о "погодном ударе"
06:03
Магнитные бури июня 2019: когда ждать первого метеоудара
05:29
"Вероятность 75%": эксперт пояснил, можно ли отстрочить выборы в Раду
05:02
Лечение ангины: доктор Комаровский объяснил, как действенно уменьшить страдания
04:21
Илон Маск в "поезде" из 60 спутников перевозил пришельцев - уфологи
03:15
В мини-платье с глубоким декольте: Кайли Дженнер похвасталась аппетитными формами Фото
02:08
День защиты детей: когда и как отмечают и что дарить ребенку Фото
01:20
Ученые назвали идеальную диету для гипертоников
01:14
Политолог разъяснил, почему до осени работа Кабмина будет парализована
00:36
"Такая аппетитная!": экс-ВИА Гра похвасталась ягодицами в бикини
28 мая, вторник
23:54
"Опять зрада": между стеклами нового моста в Киеве застаивается вода и грязь
23:26
Группа Rammstein выпустила клип на песню Иностранец Видео
23:25
Варенье из розы: как сварить обалденное полезное варенье Фото
23:01
"Сон? Маразм?": у Порошенко объяснили пропажу серверов в Администрации президента
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять