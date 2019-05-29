Тоттенхэм - Ливерпуль: где смотреть финал Лиги чемпионов, прогнозы букмекеров

Финал ЛЧ 2019 / Sport Media News

Финал Лиги чемпионов Тоттенхэм - Ливерпуль будет сыгран на стадионе Ванда Метрополитано в Мадриде.

Где смотреть финал Лиги чемпионов

Украинские болельщики могут посмотреть финальный матч Лиги чемпионов между Тоттенхэмом и Ливерпулем в прямом эфире канала Футбол 1 в 22.00. Также игру будет транслировать российский канал Матч ТВ.

Можно также посмотреть финальный матч по подписке на Oll.tv и Воля.

Тоттенхэм - Ливерпуль: история встреч

Тоттенхэм и Ливерпуль сыграли между собой во всех турнирах 170 матчей. Большое преимущество у красных - 79 побед против 48 у Тоттенхэма. 43 матча завершились вничью. Разница мячей - 266:195 в пользу Ливерпуля.

В еврокубках команды выясняли отношения однажды - в полуфинале Кубка УЕФА 1972/73. В первой игре Ливерпуль выиграл дома 1:0, а на выезде уступил со счетом 1:2, и за счет выездного гола вышел в финал. К слову, мерсисайдцы в итоге и выиграли турнир.

В сезоне 2018/19 Тоттенхэм и Ливерпуль дважды встречались в Премьер-лиге. Оба матча завершились победой команды Юргена Клоппа с одинаковым счетом 2:1.

Напомним, что Тоттенхэм сумел выбить в полуфинале голландский Аякс. А Ливерпуль в невероятном полуфинальном матче выбил из турнира испанскую Барселону.

Кто рассудит финал Лиги Европы

Финал ЛЧ-2019 между Тоттенхэмом и Ливерпулем рассудит 42-летний словенский арбитр Дамир Скомина. Роль ассистентов отдана его соотечественникам - Юре Прапротнику и Роберту Вукану.

Четвертым арбитром будет испанец Антонио Матеу Лаос. Отвечать за систему видеопомощи арбитру (VAR) будет Данни Маккели из Голландии, а ассистировать ему - Пол ван Букел, Феликс Цвайер и Марк Борш.

Дамир Скомина / Eurosport

Ливерпуль - Тоттенхэм: прогноз букмекеров

На предстоящий финал Лиги чемпионов букмекерские канторы отдают предпочтение Ливерпулю. На победу красных в матче букмекера в среднем дают 1.9. Ничья в основное время расценивается в 3.3. Победа Тоттенхэма в основное время увеличит выигрыш в три раза.