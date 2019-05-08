Тоттенхэм "выгрыз" победу у Аякса и вышел в финал Лиги Чемпионов: фото, видео голов

Второй полуфинальный матч Лиги Чемпионов, между Аяксом и Тоттенхэмом, начался, что называется, без раскачки. Уже на 5-й минуте защитник хозяев де Лигт в отличном прыжке замкнул навес Шене с углового, головой вколотив мяч в ворота Льориса.

Укрепить свой успех Аякс сумел на 36-й минуте. Зиех после выверенного паса с левого фланга от Тадича классно ударил и сделал счет 2:0.

Казалось бы и все - конец интриге и амстердамцы присоединятся к Ливерпулю в финале ЛЧ. Но не тут-то было.

После перерыва на поле вышел совсем другой Тоттенхэм. На 55-й минуте лондонцы поймали хозяев на контратаке. Роуз прокинул мяч между ног соперника на Алли, тот перекинул мяч на Моуру, который точным ударом в правый угол один мяч отквитал.

Не успел Аякс опомниться, как тот же Моура на 59-й минуте благодаря своему потрясающему дриблингу и ошибке голкипера амстердамцев Онаны сравнял счет - 2:2. Тем самым Тоттенхэм вернулся в игру.

Остаток матча прошел в бешеных и безумных атаках обеих команд. Но на шестой добавленной арбитром ко второму тайму минуте все тот же неугомонный Моура точным ударом в дальний угол сделал счет 2:3. Тоттенхэм впервые в своей истории выходит в финал Лиги Чемпионов.

Напомним, ранее, в первом полуфинале Лиги Чемпионов сезона Ливерпуль в потрясающем по накале домашнем матче забил четыре гола Барселоне и вышел в финал.