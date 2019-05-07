Лига Чемпионов. 1/2. Ливерпуль громит дома Барселону и выходит в финал. Видео голов

7 мая 2019, 23:57

Фантастический камбэк на Энфилде

Ливерпуль празднует четвертый гол в ворота Барсы, который забил Дивок Ориги
Ливерпуль празднует четвертый гол в ворота Барсы, который забил Дивок Ориги / Reuters

У Ливерпуля ситуация была максимально сложная – 0:3 на Камп Ноу оставляли команде Клоппа невысокие шансы на общий успех, даже с учетом отличной игры на выезде, когда почти весь матч казалось, что вот-вот, и плотный прессинг англичан даст свои плоды.

К тому же скамейка у Ливера была довольно короткая, играть пришлось после тяжелого матча с Ньюкаслом, к тому же без лидеров Фирмино и Салаха. Дело даже не в том, что Ориги и Шакири все-таки игроки не уровня полуфинала ЛЧ с Барселоной или в том, что игровой практики у обоих явно было недостаточно, а в том, что и Фирмино, и Салах были бы невосполнимой потерей для любой команды в принципе. И, тем не менее, Ливерпуль совершил потрясающий камбек.

Уже на седьмой минуте Мане классно прочитал скидку назад Альбы, перехватил мяч, выкатил на Хендерсона, тот пробил в тер Штегена, который парировал перед собой, а Ориги добил в пустой угол!

После быстро пропущенного гола Барселона перехватила инициативу и провела несколько очень опасных атак, несколько раз хозяев спасала прекрасная игра Алисона

Для обострения игры во втором тайме Клопп бросил в бой Джоржиньо Вейналдума, которому для того, чтобы забить второй мяч в ворота Барсы понадобилось восемь минут: на прострел с правого фланга в штрафную первым успел голландец, вонзивший мяч в ворота тер Штегена. А спустя минуту Вейналдум сдела дубль: после подачи Шакири он выиграл борьбу наверху и пробил в девятку.

Барселона же и после первого, и после второго и третьего пропущенного мячей играла в одном, достаточно низком темпе, при полном отсутствии прессинга, очень хладнокровно и академично. Это странное хладнокровие привело к тому, что на 78 минуте команда просто проспала угловой: Александр-Арнольд сделал вид, что уступает право подать угловой, после чего резко развернулся и прострелил во вратарскую, где Ориги при полном бездействии спящей гостевой защиты расстрелял тер Штегена.

Вальверде и его команда не вынесли уроков из прошлогоднего полуфинала с Ромой - история повторилась. Вылетать второй раз за шаг за финала, пропустив в ответных встречах по три и более гола, а в этот раз еще и после детской ошибки – не уровень топ-клуба.

Команда Клоппа заслуженно второй год подряд выходит в финал ЛЧ.

Ливерпуль Англия – Барселона Испания 4:0

7 мая, Энфилд

Голы: 1:0 – 7 Ориги, 2:0 – 54 Вейналдум, 3:0 – 56 Вейналдум, 4:0 – 79 Ориги.

Ливерпуль – Алиссон, Робертсон (Вейналдум, 46), Матип, ван Дейк, Александер-Арнолд, Хендерсон, Фабиньо, Шакири (Старридж, 90), Милнер, Мане, Ориги (Гомес, 85).

Барселона – тер Стеген, Альба, Лангле, Серджи Роберто, Пике, Коутиньо(Нелсон Семеду, 60), Ракитич (Малком, 80), Видаль (Артур, 75), Бускетс, Суарес, Месси.

Предупреждения: Фабиньо (11), Бускетс (45), Ракитич (53), Матип (66), Нелсон Семеду (75).

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Лига чемпионов Барселона Ливерпуль Дивок Ориги Джорджиньо Вейналдум
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