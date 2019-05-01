Барселона - Ливерпуль 3:0. Месси и Ко уничтожили англичан в полуфинале ЛЧ. Видео голов

Лионель Месси празднует третий гол в ворота Ливерпуля и свой 600-й гол за каталонский клуб. Для этого Месси понадобилось 683 матча / Reuters

В четверг встретилась вторая пара полуфиналистов, в отличие от матча предыдущего игрового дня – вполне ожидаемая пара.

Ливерпуль с первых минут благодаря длинным забросам, лихих оборотах и постоянному высокому прессингу завладел инициативой. Барселона, действовавшая вторым номером, выглядела слегка растерянной предложенным темпом и игрой вторым номером. Впрочем, постепенно каталонцы восстановили баланс, а после того, как гости немного "подсели", тут же из ничего организовали гол - Альба на углу штрафной выкатил мяч на ход, Суарес выбежал из-за спины Матипа и в прыжке элегантно пробил Алиссона.

Уругвайский форвард не только забил своей бывшей команде, еще этот мяч стал 500-м голом Барсы в ЛЧ, став второй командой после Реала, достигшей этой отметки.

После гола игра особо не изменилась: команда Вальверде предпочитала организовывать контратаки из глубины, Ливерпуль пытался за счет флангов и разрезающих передач словить хозяев на ошибке в обороне, которая в этой игре была далеко не на высоте, то и дело нервничая. Хорошие моменты имели Мане, оказавшийся в первом тайме в роли Суареса, но перебросивший мяч через перекладину, Салах, в начале второго тайма бивший издали в дальний угол (спас тер Штеген), Милнер, расстреливавший ворота после прекрасной скидки Манэ (опять спас тер Штеген). Тем не менее, второй гол в матче снова забила Барса, причем из логики игры он вытекал еще меньше, чем первый - после паса от Серхи Роберто Суарес в касание пробил из пределов штрафной коленом в перекладину ворот Алиссона, мяч отскочил во вратарскую, куда первым на добивание успел Лионель Месси и добил мяч в пустые ворота.

После второго пропущенного гола деморализованные мерсисайдцы позволили создать еще несколько опасных моментов, которая завершилась третьим голом: Фабиньо сфолил на Месси, после чего сам пострадавший исполнил изумительный удар в девятку. Почти сразу Салах мог увеличить шансы команды Клоппа на итоговый успех, но с десяти метров попал в штангу.

Несмотря на счет, в этой паре все-таки решится в ответной игре. Ливерпуль заслужил как минимум на гол, Барселона почти весь второй тайм провела, вжавшись в свою штрафную, а на чужую половину поля переходила с кровопролитными боями. И это на Камп Ноу, а на Энфилде постоянное давление, доставившее " блаугранас" столько неприятных минут, наверняка усилится. Зная характер команды Клоппа (и помня прошлогоднюю историю с Ромой), можно ожидать, что "доживать" полуфинал в ответной игре англичане не будут.

Лига чемпионов

1/2 финала

Барселона Испания – Ливерпуль Англия 3:0 (второй тайм)

1 мая, Камп Ноу

Голы : 1:0 – 26 Суарес, 2:0 – 75 Месси, 3:0 – 82 Месси.

Барселона – тер Стеген, Пике, Альба, Серджи Роберто (Аленья, 90), Лангле, Ракитич, Бускетс, Видаль, Коутиньо (Нелсон Семеду, 60), Месси, Суарес (Дембеле, 90).

Ливерпуль – Алиссон, Матип, Робертсон, Гомес, ван Дейк, Кейта (Хендерсон, 24), Фабиньо, Вейналдум (Фирмино, 79), Милнер (Ориги, 85), Мане, Салах.

Предупреждения: Лангле (39), Фабиньо (81), Суарес (81), Альба (86).