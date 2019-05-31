Очередной украинец усилил венгерский клуб Сергея Реброва

Полузащитник донецкого Шахтера Александр Зубков перешел в Ференцварош.
Венгерский Ференцварош объявил о договоренности с донецким Шахтером по поводу аренды 22-летнего полузащитника Александра Зубкова. Арендное соглашение рассчитано на год.
Отметим, что сезон 2018/19 Зубков провел на правах аренды в Мариуполе, забив 8 голов и сделав 4 результативные передачи.
Отметим, что Ференцварош тренирует украинский наставник Сергей Ребров, а также за команду выступает украинский хавбек Игорь Харатин.
Напомним, что ранее за Ференцварош играл украинец Иван Петряк, но он со скандалом перешел в МОЛ Види.