Венгерский триумф: Ребров привел Ференцварош к чемпионству в свой первый сезон

Сергей Ребров стал чемпионом Венгрии / football.ua

В 30-м туре чемпионата Венгрии МОЛ Види потерял очки в поединке с Академией Пушкаша и таким образом Ференцварош, возглавляемый украинским специалистом Сергеем Ребровым, стал недосягаемым для соперников.

Отметим, что за три тура до финиша чемпионата МОЛ Види уступает Ференцварошу 10 очков.

Несмотря на то, что "зеленые орлы" (так в Венгрии называют Ференцварош) уступили Гонведу со счетом 2:3, но на итоговый расклад этот результат не повлиял.

Кроме Реброва в Ференцвароше есть еще два украинца: цвета клуба защищают футболисты Игорь Харатин и Иван Петряк, которые также стали чемпионами Венгрии.

Ференцварош празднует новое чемпионство / fradi.hu

Сергей Ребров поделился своим мнением после завоевания чемпионского титула с командой.

"Выиграть чемпионский титул за четыре тура до конца первенства – это нечто особенное. Болельщики создали фантастическую атмосферу, и я рад, что мы смогли подбодрить их.

Мы увидели, что выиграть золотые медали чемпионата было непросто, так как наш соперник показал себя превосходной командой. Игроки уже знали, что мы гарантировали титул, поэтому не были достаточно агрессивны, не боролись за мяч и допустили много ошибок.

Сейчас время праздновать, игроки получат двухдневный отдых, затем посмотрим, что будет дальше. Конечно, нам все равно придется играть оставшиеся поединки. У нас есть игроки, которые хотят получить больше возможностей, некоторые получат отдых, испробуем новые схемы. Я рад завоеванию титула чемпиона, рад, что отношение и мотивация игроков изменились после моего прихода, они хотят добиваться больших результатов и следуют моему видению. Этот чемпионский титул является не только заслугой игроков, мы все его завоевали, это успех клуба, мы должны праздновать вместе", – цитирует Реброва официальный сайт клуба.

Напомним, ранее Игорь Суркис сказал, грозит ли Александру Хацкевичу отставка с поста главного тренера Динамо.