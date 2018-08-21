СМИ сообщили о трудоустройстве Реброва в Венгрии

О возможности трудоустройства в Будапеште Ребров якобы консультировался уже дважды.
Экс-главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров возглавит венгерский клуб "Ференцварош".
Как сообщает Nemzeti Sport со ссылкой сразу на несколько источников, знакомых с ситуацией, о назначении будет объявлено в среду, 22 августа.
По данным венгерского портала Csakfoci.hu о возможности трудоустройства в Будапеште Ребров якобы консультировался уже дважды.
Последним местом работы украинца был "Аль-Ахли" из Джидды.
Контракт с главным тренером "Ференцвароша" Томасом Доллом был расторгнут по обоюдному согласию. По информации СМИ, причиной стал вылет клуба в начале Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что Ребров может возглавить варшавскую "Легию".