СМИ сообщили о трудоустройстве Реброва в Венгрии

Сергей Ребров / Фото: fcdynamo.kiev.ua

Экс-главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров возглавит венгерский клуб "Ференцварош".

Как сообщает Nemzeti Sport со ссылкой сразу на несколько источников, знакомых с ситуацией, о назначении будет объявлено в среду, 22 августа.

По данным венгерского портала Csakfoci.hu о возможности трудоустройства в Будапеште Ребров якобы консультировался уже дважды.

Последним местом работы украинца был "Аль-Ахли" из Джидды.

Контракт с главным тренером "Ференцвароша" Томасом Доллом был расторгнут по обоюдному согласию. По информации СМИ, причиной стал вылет клуба в начале Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что Ребров может возглавить варшавскую "Легию".