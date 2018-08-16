Ребров рассказал об усилении игры "Динамо"

В ближайшее время игру "Динамо" смогут усилить бразильские новички, сказал Сергей Ребров / Reuters

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров заявил, что в ближайшее время игру команды смогут усилить бразильские новички, клуб занят поисками нападающего.

К поединкам с нидерландским "Аяксом" в плей-офф Лиги чемпионов (сразятся 22 и 28 августа) киевский клуб должен подойти во всеоружии, хотя голландцы — непростой соперник, рассказал специалист в интервью "Команде №1".

"Главной задачей на этот матч (c чешской Славией, состоялся 14 августа — Ред.) была победа, а по счету "Динамо" одержало ее уверенно. Пришло много болельщиков, и киевляне порадовали их результатом. На данном этапе это самое важное", — отметил собеседник.

Ранее стало известно, что бразильский атакующий полузащитник "Сантоса" Витор Буэно продолжит карьеру в "Динамо". Бразилец будет выступать в составе столичной команды на правах аренды.