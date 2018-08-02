"Динамо" усилилось перспективным бразильским полузащитником

Бразильский атакующий полузащитник "Сантоса" Витор Буэно продолжит карьеру в киевском "Динамо".

Бразилец будет выступать в составе вице-чемпионов Украины на правах аренды, сообщает официальный сайт "Динамо".

Отметим, что ранее журналист Gazeta Esportiva Лукас Мусетти Перацолли сообщал, что киевляне заплатят за аренду Буэно 500 тысяч евро. Также у них будет право выкупа бразильца за 10 млн евро.

23-летний Буэно выступал за "Сантос" с 2015 года. На его счету 100 матчей, 21 гол и 12 ассистов.

Напомним, ранее сообщалось, что парагвайский нападающий "Динамо" продолжит карьеру в Бразилии.