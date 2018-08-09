Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши

Сергей Ребров может продолжить работу в Польше / фото: ФК Динамо

Новым главным тренером варшавской "Легии" может стать бывший наставник киевского "Динамо" Сергей Ребров.

Украинец стал одним из кандидатов на пост главного тренера польской команды, сообщил польский журналист сайта УЕФА Петр Козьмински.

Отметим, что "Легия" стала чемпионом польской Экстраклассы в сезоне 2017/2018. На данный момент команду возглавляет Александар Вукович.

Напомним, Реброва отправили в отставку с поста главного тренера клуба из Саудовской Аравии "Аль-Ахли".