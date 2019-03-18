Суркис сказал, грозит ли Хацкевичу отставка

Александру Хацкевичу не грозит отставка с поста главного тренера Динамо, сообщил Игорь Суркис / Reuters

Президент киевского Динамо Игорь Суркис заявил, что не обсуждает отставку главного тренера команды Александра Хацкевича.

Задача по комплектации клуба выполнена, рассказал наставник в интервью Tribuna.com.

По словам собеседника, Хацкевич просил нападающего, и его купили.

"…Хацкевич работает, надеюсь, что игроки и тренеры сделают из этого поражения выводы (Динамо с разгромным счетом проиграло лондонскому Челси в 1/8 финала Лиги Европы и покинуло турнир — Ред.)", — отметил Суркис.

Напомним, 7 марта в рамках 1/8 финала Лиги Европы прошел первый матч между Динамо и Челси, киевляне проиграли со счетом 0:3. Ответная игра состоялась 14 марта, Динамо уступило противнику со счетом 0:5 и вылетело с ЛЕ.

Справка. В конце мая 2017 года Сергей Ребров заявил об отставке с поста главного тренера "Динамо". Позже наставником киевского клуба стал Александр Хацкевич.