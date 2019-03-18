Суркис сказал, грозит ли Хацкевичу отставка

18 марта 2019, 14:10

Главный тренер Динамо работает, отметил президент клуба.

Игорь Суркис сообщил, что Александру Хацкевичу не грозит отставка с поста главного тренера Динамо
Александру Хацкевичу не грозит отставка с поста главного тренера Динамо, сообщил Игорь Суркис / Reuters

Президент киевского Динамо Игорь Суркис заявил, что не обсуждает отставку главного тренера команды Александра Хацкевича.

Задача по комплектации клуба выполнена, рассказал наставник в интервью Tribuna.com.

По словам собеседника, Хацкевич просил нападающего, и его купили. 

"…Хацкевич работает, надеюсь, что игроки и тренеры сделают из этого поражения выводы (Динамо с разгромным счетом проиграло лондонскому Челси в 1/8 финала Лиги Европы и покинуло турнир — Ред.)", — отметил Суркис.

Напомним, 7 марта в рамках 1/8 финала Лиги Европы прошел первый матч между Динамо и Челси, киевляне проиграли со счетом 0:3. Ответная игра состоялась 14 марта, Динамо уступило противнику со счетом 0:5 и вылетело с ЛЕ.

Справка. В конце мая 2017 года Сергей Ребров заявил об отставке с поста главного тренера "Динамо". Позже наставником киевского клуба стал Александр Хацкевич.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Челси Игорь Суркис Динамо Киев Александр Хацкевич
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

14:35
Кейт Миддлтон поразила сеть своим нарядом на День святого Патрика 2019
14:32
Лидер легендарной группы Space хочет отсудить у Киркорова сотни миллионов из-за плагиата Видео
14:10
Суркис сказал, грозит ли Хацкевичу отставка Видео
14:09
Экс-стажерка Первого канала поведала, как функционирует российская телепропаганда Видео
13:44
Кровавая стрельба в Голландии: группа неизвестных напала на пассажиров трамвая Видео
13:22
"Что ж вы так херово выросли?": Макаревич обругал россиян за аннексию Крыма Видео
13:06
"Левая грудь вывалилась": Астафьеву расхвалили за эстетическую красоту Фото Видео
12:30
"Подарок фронта": синоптик предупредила о полосе дождя в Украине Видео
12:28
"Всех поразил вирус": В НФ рассказали, как кандидаты дают невыполнимые обещания
12:15
"Уже не знает, как свою сраку выставить": фото Бородиной назвали "вызовом обществу" из-за смерти Началовой
12:08
Бразилец из Шахтера станет игроком сборной Украины
11:57
Разбор Шулявского моста: ряд улиц Киева сковали пробки Фото Видео
11:27
Под сотню жертв и провинция в руинах: появились фото разрушительного наводнения в Индонезии Фото Видео
11:05
Военный эксперт назвал возможные даты начала крупной войны Украины с Россией
10:42
Умер автор хита к фильму Криминальное чтиво и Такси Видео
10:40
В Киеве на Оболони неизвестные подожгли магазин Roshen
10:35
"А где попа, как у Ким?": Настю Каменских потроллили за фото для глянца Видео
10:32
Ну что, крымчане, получили, за что боролись? мнение
10:03
Что случилось с Юлией Началовой: от биографии и песен до причины смерти Фото Видео
09:56
США намерены ввести санкции против РФ из-за Венесуэлы Видео
09:44
В Британии нашли повешенным известного экс-футболиста
09:30
В центре Киева избили представительницу ОБСЕ – СМИ
09:16
Как мертвому припарки: почему языковой закон не поможет Порошенко мнение
09:14
Алла Пугачева трогательно попрощалась с Юлией Началовой
08:50
"Минус еще одна пулеметная точка": "Штирлиц" рассказал о новых бедах боевиков Видео
08:45
Канада сообщила приятные новости о военной миссии в Украине Видео
08:35
Как Коболев заработает на очередной транш "маме в Америке" мнение
08:26
Названа точная дата похорон Юлии Началовой
08:06
В Bloomberg назвали впечатляющую сумму потерь РФ после аннексии Крыма Видео
08:02
Чат с политтехнологом Сергеем Гайдаем
07:55
"Спад температуры": синоптики предупредили, когда в Киеве испортится погода Фото Видео
07:40
"Так и хочется переехать": в Сети пришли в бешенство из-за нового шпагата Волочковой
07:25
"Прожил около месяца": в Ровно молодая мать зарезала младенца, опубликовано фото Видео
07:15
После новых санкций спасти Россию могут только сами украинцы мнение
06:50
Победит "темная лошадка": астролог спрогнозировал результат президентских выборов в Украине Видео
06:31
Когда Пасха 2019 и какой она будет для каждого знака Зодиака Видео
06:09
Россия готовится к сдаче Крыма — экс-депутат Госдумы
05:43
Подвинет Путина: астролог сделал неожиданный прогноз для "няш-мяш" Поклонской
05:01
Ученые рассказали, почему у женщин случается аллергия на секс
04:24
"Пролив станет болотом": в России всполошились из-за Крымского моста Видео
03:48
"Весна еще в начале": на улицах Запорожья замелькали обнаженные дамы Видео
03:05
Доминировали и унижали: в школьном туалете мальчик с девочкой изнасиловали одноклассника
02:17
Германия передала Украине уникальную грамоту Петра I
01:39
Прикольные поздравления с Днем налоговика 2019 – тексты и открытки Фото Видео
01:16
Российский инженер заявил об исчезновении Азовского моря из-за Крымского моста Видео
00:54
"Все живут бедно": в России затравили девочку, попросившую помощи у Путина Видео
00:28
В Ужгороде расширил завод американский производитель электроники
00:27
Поляки сами воспитывают ненависть украинцев к себе - Gazeta Wyborcza
00:03
"Шикардос": Maruv снялась в фотосессии для турецкого глянца Фото
17 марта, воскресенье
23:37
Умерла Юлия Началова: самые известные песни знаменитой певицы Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться