Известный испанский футболист погиб в автомобильной катастрофе

Хосе Антонио Рейес погиб в канун матча Лиги чемпионов / УЕФА

Сегодня экс-футболист сборной Испании Хосе Антонио Рейес попал в аварию на выезде из своего родного города Утреры. Спасти жизнь 35-летнего футболиста не удалось.

Трагическую новость в Твиттересообщил родной клуб Хосе Севилья, с которым он добился наибольшего успеха в своей карьере.

"Весь футбольный мир будет скучать по Рейесу, завоевавшему пять титулов чемпиона Лиги Европы. Наши мысли с семьей и друзьями игрока в этот ужасный момент", - прокомментировали трагедию в УЕФА.

Рейес начинал свой футбольный путь в Севилье в 1999 году, а затем попробовал свои силы в Арсенале, Реале, Атлетико и Бенфике. В 2012 году Антонио вернулся в стан Севильи и трижды выигрывал с командой Лигу Европы.

В 2016 покинул Севилью и отправился в Эспаньол. В последнее время выступал в Сегунде за Эстремадуру. На счету Рейеса 21 матч в составе сборной Испании.