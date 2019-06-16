"Кто такой Нурмагомедов": президент WBO потроллил российского чемпиона

Хабиб Нурмагомедов / GettyImages

Президент WBO Франциско Валькарсель заявил, что бокс всегда будет популярнее, чем смешанные единоборства.

"У бокса гораздо больше фанатов. Их армия постоянно растет, и очень часто за счет фанатов ММА. Тот же бой Конора Макгрегора с Флойдом Мейвезером добавил боксу немало новых поклонников. Перспектив ММА я не вижу, это не тот спорт, который может затмить бокс", - цитирует Валькарселя Р-Спорт.

Также Валькарсель порассуждал об объединенных боях боксеров и представителей ММА.

"Бои представителей ММА и бокса? Это слишком разные миры. Если бы они бились по правилам ММА, то очевидно, что Макгрегор выбил бы всю дурь из Мейвезера, а на ринге у него шансов не было, хоть боксер из него и неплохой", - сказал он.

Удивил президент WBO ответом про российского чемпиона Хабиба Нурмагомедова.

" Бой между Мейвезером и Нурмагомедовым? Между Мейвезером и кем? Уточните мне, кто второй парень? Я знаю Флойда, но о втором не слышал",- резюмировал Валькарсель.

Напомним, что недавно Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от будущего боя с Дастином Порье.