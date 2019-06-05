"В Абу-Даби будет война": Нурмагомедов прокомментировал будущий бой

Хабиб Нурмагомедов / Reuters

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от следующей защиты титула.

Напомним, 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби непобедимый Хабиб встретится с Дастином Порье. Этот бой станет главным событием вечера.

"В Абу-Даби будет война", – написал Нурмагомедов Инстаграме.

Напомним, что Хабиб не выходил в октагон с октября 2018 года, когда досрочно победил экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Что касается Порье, то он минувший бой провел в апреле 2019 года, победив решением судей чемпиона в полулегком весе Макса Холлоуэя.

Отметим, что ранее сообщалось, что в начале сентября непобедимый россиянин может провести бой-реванш против Конора Макгрегора. Макгрегор неоднократно заявлял о желании провести реванш, но окружение российского бойца отвергало данный вариант.