"Жду реванша": Макгрегор признал, что получил хороший удар

Конор Макгрегор признал, что получил хороший удар / Delfi.ua

Ирландский боец смешанных боевых искусств (ММА) Конор Макгрегор сообщил, что ждет боя-реванша с победившим его обладателем пояса UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат) в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Ирландец признал, что получил "хороший удар", говорится в его аккаунте в Twitter.

"Хороший удар. Жду реванша", — отметил спортсмен.

Ранее сообщалось, что в США Хабиб Нурмагомедов в бою в рамках турнира UFC 229 победил Конора Макгрегора удушающим приемом в третьем раунде. После боя произошла массовая драка. Президент UFC Дана Уайт сообщила, что россиянина могут наказать за драку.