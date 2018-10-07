"Лишим титула": президент UFC пообещал наказать Нурмагомедова за драку босле боя с Макгрегором

Бой Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова / Reuters

Российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова могут лишить титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе из-за массовой драки после боя с ирландцем Конором Макгрегором.

"Хабиб может быть оштрафован или дисквалифицирован. Если дисквалификация будет длительной, то, конечно, мы лишим его титула. Конечно, будут санкции. Парень, который прыгает ногами в толпу, больше не будет драться здесь", - заявил президент UFC Дана Уайт на пресс-конференции, передает ТАСС.

Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.

Поединок состоялся в ночь на воскресенье, 7 октября, и завершился в четвертом раунде. Россиянин провел удушающий прием, после которого Макгрегор сдался. Таким образом, Нурмагомедов защитил чемпионский пояс в легком весе.

После окончания боя дагестанец набросился на спарринг-партнера ирландца Диллона Дэниса, который находился за пределами октагона.

После этого завязалась массовая драка, в которой приняли участие члены обеих команд, Макгрегор и сотрудники полиции.

Позже Нурмагомедов принес извинения за массовую драку, которая произошла после его победы над ирландцем.