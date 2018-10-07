Нурмагомедов — Макгрегор: стали известны подробности массовой драки после боя

После боя Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором задержали троих членов команды россиянина / Reuters

В американском Лас-Вегасе после боя в рамках турнира UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат) 229 смешанных боевых искусств (ММА) между обладателем пояса UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором были задержаны три члена команды российского спортсмена.

Трое соратников Нурмагомедова напали на Макгрегора, их задержали полицейские, рассказала президент UFC Дэйна Уайт, пишет Sports.ru.

По словам управленца, в частности, за нападение на ирландца был задержан менеджер россиянина Ризван Магомедов.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов в бою в рамках турнира 229 победил Конора Макгрегора удушающим приемом в третьем раунде. После боя произошла массовая драка: российский спортсмен выскочил, чтобы напасть на напарника противника Диллона Даниса, кроме того, члены команды Нурмагомедова — Зубайра Тухугов и Ислам Махачев — запрыгнули в октагон, чтобы напасть на уставшего Конора.