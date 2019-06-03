Нурмагомедов начал подготовку к бою с Порье

Хабиб Нурмагомедов ждет боя с Дастином Порье / GettyImages

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов начал подготовку к бою с Дастином Порье.

Американец завоевал титул временного чемпиона в поединке с соотечественником Максом Холлоуэем и изъявил желание биться с россиянином.

О предстоящем бое с Порье сообщил тренер российского чемпиона Хавьер Мендес.

"Очень рад начать подготовку с Хабибом к тяжелому бою против Дастина Порье, который пройдет в началесентября в Абу-Даби. Надеюсь, в конце вечера мы все равно услышим "И чемпионом остается...", - написал тренер Хабиба в Твиттере.

Бой между Хабибом и Порье должен пройти 7 сентября на UFC 242 в Абу-Даби.

Отметим, что ранее сообщалось, что в начале сентября непобедимый россиянин может провести бой-реванш против ирландца Конора Макгрегора.

Макгрегор неоднократно заявлял о желании провести реванш против Нурмагомедова. Тем не менее окружение российского бойца отвергало данный вариант.

Напомним, что поединок Нурмагомедова и Макгрегора на UFC 229 в октябре 2018 года завершился победой российского бойца и потасовкой с участием обеих сторон. В результате беспорядков Макгрегор и Нурмагомедов были отстранены от поединков. Таким образом, выступление на UFC 242 станет первым выходом Нурмагомедова в октагон спустя 11 месяцев.Российский боец побеждал во всех 27 поединках по правилам MMA, он является действующим чемпионом UFC в легком весе и занимает третью строчку рейтинга бойцов организации без учета весовых категорий.