Хэмилтон выиграл Гран-при Франции

Британский гонщик приехал первый на трассе в Ле-Кастелле.
На трассе в Ле-Кастелле завершилась гонка Гран-при Франции. Победу в ней одержал пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон. Благодаря этому британец упрочил лидерство в общем зачете, теперь у него 187 баллов.
Второе место на Гран-при Франции осталось за Валттери Боттасом. Третьим к финишу приехал гонщик Феррари Шарль Леклер.
Российский гонщик Торо Россо Даниил Квят финишировал на 14-й позиции, а его напарник Александер Албон — 15-м.
Напомним, что вчера Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Франции.
Формула-1. Гран-при Франции
1. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — 53 круга
2. Валттери Боттас (Мерседес) — +18,056
3. Шарль Леклер (Феррари) — +18,985
4. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — +34,905
5. Себастьян Феттель (Феррари) — +1.02,796
6. Карлос Сайнс (Макларен) — +1.35,462
7. Даниэль Риккардо (Рено) — +1 круг
8. Кими Райкконен (Альфа Ромео) — +1 круг
9. Нико Хюлькенберг (Рено) — +1 круг
10. Ландо Норрис (Макларен) — +1 круг
11. Пьер Гасли (Ред Булл) — +1 круг
12. Серхио Перес (Рейсинг Пойнт) — +1 круг
13. Лэнс Стролл (Рейсинг Пойнт) — +1 круг
14. Даниил Квят (Торо Россо) — +1 круг
15. Александер Албон (Торо Россо) — +1 круг
16. Кевин Магнуссен (Хаас) — +1 круг
17. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) — +1 круг
18. Роберт Кубица (Уильямс) — +2 круга
19. Джордж Расселл (Уильямс) — +2 круга
20. Ромен Грожан (Хаас) — не финишировал.