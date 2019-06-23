Хэмилтон выиграл Гран-при Франции

23 июня 2019, 18:44

Британский гонщик приехал первый на трассе в Ле-Кастелле.

Люис Хэмилтон выиграл Гран-при Франции
Люис Хэмилтон выиграл Гран-при Франции / Формула-1

На трассе в Ле-Кастелле завершилась гонка Гран-при Франции. Победу в ней одержал пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон. Благодаря этому британец упрочил лидерство в общем зачете, теперь у него 187 баллов.  

Второе место на Гран-при Франции осталось за Валттери Боттасом. Третьим к финишу приехал гонщик Феррари Шарль Леклер.

Российский гонщик Торо Россо Даниил Квят финишировал на 14-й позиции, а его напарник Александер Албон — 15-м.

Напомним, что вчера Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Франции.

Формула-1. Гран-при Франции

1. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — 53 круга

2. Валттери Боттас (Мерседес) — +18,056

3. Шарль Леклер (Феррари) — +18,985

4. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — +34,905

5. Себастьян Феттель (Феррари) — +1.02,796

6. Карлос Сайнс (Макларен) — +1.35,462

7. Даниэль Риккардо (Рено) — +1 круг

8. Кими Райкконен (Альфа Ромео) — +1 круг

9. Нико Хюлькенберг (Рено) — +1 круг

10. Ландо Норрис (Макларен) — +1 круг

11. Пьер Гасли (Ред Булл) — +1 круг

12. Серхио Перес (Рейсинг Пойнт) — +1 круг

13. Лэнс Стролл (Рейсинг Пойнт) — +1 круг

14. Даниил Квят (Торо Россо) — +1 круг

15. Александер Албон (Торо Россо) — +1 круг

16. Кевин Магнуссен (Хаас) — +1 круг

17. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) — +1 круг

18. Роберт Кубица (Уильямс) — +2 круга

19. Джордж Расселл (Уильямс) — +2 круга

20. Ромен Грожан (Хаас) — не финишировал. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Льюис Хэмилтон новости спорта Гран-при Франции
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

19:31
Тайсон завсетил свою возлюбленную в Париже
19:23
Нега и возбуждение: в Сети опубликовали серию откровенных ч/б фото голых моделей Фото
19:16
Грузинские болельщики изобразили Россию в виде свиньи
18:51
"Должно быть празднично": в Чернигове танцору на инвалидной коляске запретили выступить в школе Видео
18:44
Хэмилтон выиграл Гран-при Франции
18:17
В Украине пригрозили России новой волной давления из-за задержанных моряков
18:15
Источник: Караваев станет игроком Динамо
17:28
В Сумах заммера призвал отправлять геев в концлагеря: прокуратура отреагировала
17:25
Роберт Де Ниро, Стивен Кинг и другие знаменитости распекли Трампа за сговор с Россией Видео
16:30
WBO назначила Усика обязательным претендентом
16:14
В Киеве назвали улицу в честь генерала, отказавшегося кидать армию против Евромайдана
15:53
Российская гимнастка выиграла четвертую медаль Европейских игр
15:38
Известный ресторатор подогрел деньгами партию Вакарчука: стала известная сумма
15:38
Никольченко завоевала бронзу Европейских игр
14:42
"Поживи сам с этими реформами": хвастливого Гройсмана высекли в Сети Видео
14:06
Июльское повышение пенсий: в ПФУ рассказали, каким украинцам ждать пересчета выплат
13:51
Бари Алибасов в стыдливых трусах поколотил врача: в Сеть слили видео Видео
13:42
Россия перебросила в Беларусь Искандеры и сотни бойцов: детали бряцанья оружием
13:23
Российский стрелок перестрелял украинца Омельчука за золото Европейских игр
13:12
"Всегда найдется паршивая овца": патрон Слуги народа озвучил зарплату в партии
12:58
В Харькове мужчина жестко врезался в здание горсовета - опубликовано фото
12:27
Грузинские футболисты устроили антироссийский демарш
12:21
Шоумен и экс-ведущий Евровидения собрался в Раду от партии Зеленского Видео
11:59
Трюдо знатно потроллил Трампа: появилось уморительное видео Видео
11:53
"Идиотизм": российский телепропагандист Соловьев вызверился на грузин
11:38
В Москве в драке убили воевавшего против Украины на Донбассе спецназовца ГРУ: опубликовано фото
10:50
Главные новости 23 июня: КиевПрайд 2019, заявление Меладзе и заслуги Филарета
10:50
Отмена формы и семейное образование: как родителям подготовиться к нововведениям в школах Видео
10:34
"Это не заслуга одного человека": Епифаний опустил 90-летнего Филарета на землю
10:09
Домашняя виагра: ученые назвали продукт, который способен повысить потенцию
09:41
Смертоносный астероид спровоцирует на Земле кислотные дожди
09:19
Ловато стал чемпионом Bellator Видео
09:17
Марш Равенства в Киеве: закрыли метро, везли дерьмо и в АП сделали важное заявление Фото Видео
09:10
Чем Тимошенко удивит на выборах в Раду и станет ли союзником Зеленского
08:48
Прелести политической мастурбации мнение
08:46
Валерий Меладзе огорошил заявлением о событиях в Грузии
08:19
"Будто таракана сушёного жуёт": в Сети обсуждают унылое фото Порошенко, лопающего плов
08:19
Диетолог назвала бады, которые никому не стоит пить Видео
07:48
Жена вратаря Динамо показала знойное тело
07:34
Дискриминация и 177 политзаключенных: в Госдепе оценили ситуацию в аннексированном Крыму
07:15
Православный День всех святых: что нельзя делать в праздник Видео
06:54
Ведет себя как первоклассник: почему Порошенко может снова проиграть мнение
06:33
Однолюбы от природы: астролог назвал самые верные знаки Зодиака
06:01
Атака Нибиру: военный корабль с планеты смерти внаглую высадился на Солнце - уфологи
05:25
Народный синоптик дал "жаркий" прогноз на июль и август по Украине Видео
04:51
Очередной украинец отправился к Реброву
04:49
"Взрывной день": астролог назвала важные даты конца июня-2019 Видео
04:08
Политолог оценил первый месяц президентства Зеленского Видео
03:42
Футболист угодил в тюрьму за нападение на судью
03:03
Найдено место десанта пришельца Алёшеньки
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять