Люис Хэмилтон выиграл Гран-при Франции / Формула-1

На трассе в Ле-Кастелле завершилась гонка Гран-при Франции. Победу в ней одержал пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон. Благодаря этому британец упрочил лидерство в общем зачете, теперь у него 187 баллов.

Второе место на Гран-при Франции осталось за Валттери Боттасом. Третьим к финишу приехал гонщик Феррари Шарль Леклер.

Российский гонщик Торо Россо Даниил Квят финишировал на 14-й позиции, а его напарник Александер Албон — 15-м.

Напомним, что вчера Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Франции.

Формула-1. Гран-при Франции

1. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — 53 круга

2. Валттери Боттас (Мерседес) — +18,056

3. Шарль Леклер (Феррари) — +18,985

4. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — +34,905

5. Себастьян Феттель (Феррари) — +1.02,796

6. Карлос Сайнс (Макларен) — +1.35,462

7. Даниэль Риккардо (Рено) — +1 круг

8. Кими Райкконен (Альфа Ромео) — +1 круг

9. Нико Хюлькенберг (Рено) — +1 круг

10. Ландо Норрис (Макларен) — +1 круг

11. Пьер Гасли (Ред Булл) — +1 круг

12. Серхио Перес (Рейсинг Пойнт) — +1 круг

13. Лэнс Стролл (Рейсинг Пойнт) — +1 круг

14. Даниил Квят (Торо Россо) — +1 круг

15. Александер Албон (Торо Россо) — +1 круг

16. Кевин Магнуссен (Хаас) — +1 круг

17. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) — +1 круг

18. Роберт Кубица (Уильямс) — +2 круга

19. Джордж Расселл (Уильямс) — +2 круга

20. Ромен Грожан (Хаас) — не финишировал.