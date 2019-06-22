Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Франции

Британский гонщик был лучшим на трассе в Ле Кастелле.
В Ле-Кастелле, на автодроме Поль Рикар, завершилась квалификация Гран-при Франции Формулы-1. Ее победителем стал пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон, второе место досталось его напарнику по команде Валттери Боттасу, тройку лучших замкнул Шарль Леклер на Феррари.
Российский гонщик Даниил Квят в ходе сессии показал шестнадцатое время, однако будет принимать старт с последнего места из-за замены силовой установки. Что касается его напарника по команде, то Александер Албон стал одиннадцатым.
Формула-1. Квалификация. Гран-при Франции
1. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — 1.28,319
2. Валттери Боттас (Мерседес) — +0,286
3. Шарль Леклер (Феррари) — +0,646
4. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — +1,090
5. Ландо Норрис (Макларен) — +1,099
6. Карлос Сайнс (Макларен) — +1,203
7. Себастьян Феттель (Феррари) — +1,480
8. Даниэль Риккардо (Рено) — +1,599
9. Пьер Гасли (Ред Булл) — +1,865
10. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) — +5,101
Не вышли в третий сегмент:
11. Александер Албон (Торо Россо) — 1.30,461
12. Кими Райкконен (Альфа Ромео) — 1.30,533
13. Нико Хюлькенберг (Рено) — 1.30,544
14. Серхио Перес (Рейсинг Пойнт) — 1.30,738
15. Кевин Магнуссен (Хаас) — 1.31,440
Не вышли во второй сегмент:
16. Даниил Квят (Торо Россо) — 1.31,564
17. Ромен Грожан (Хаас) — 1.31,626
18. Лэнс Стролл (Рейсинг Пойнт) — 1.31,726
19. Джордж Расселл (Уильямс) — 1.32,789
20. Роберт Кубица (Уильямс) — 1.33,205.