"Поставлю на победу 10 тысяч долларов": Турман уверен в досрочной победе над Пакьяо

Кит Турман уверен в досрочной победе / Fightnews.info

Чемпион WBA в полусреднем весе Кит Турман уверен в своей победе, и для дополнительного заработка поставит 10 тысяч долларов на то, что завершит бой с Мэнни Пакьяо за шесть минут.

"Обещаю, что устрою Пакьяо настоящее побоище. Что касается моей ставки, то сделаю ее ради мотивации. Уверяю вас, что поставлю на свою победу в 1-2 раунде, 10 тысяч долларов, и уверен, что легко заработаю денег ", - заявил Турман в интервью TMZ Sports.

Отметим, что Турману придется серьезно потрудиться, чтобы не потерять крупную сумму. Пакьяо в последний раз проигрывал нокаутом 7 лет назад, когда в декабре 2012 года не смог подняться после ударов Хуана Мануэля Маркеса.

Напомним, что легендарный Мэнни Пакьяо в конце прошлого года заявил о возвращении на ринг.