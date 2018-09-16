Легендарный боксер заявил о возвращении на ринг

Бой Мейвезера и Пакьяо / Reuters

В 2018 году состоится бой знаменитого американского боксера Флойда Мейвезера с филиппинцем Мэнни Пакьяо.

Американец сделал соответствующее объявление под видеозаписью, размещенной в своем Instagram.

При этом спортсмены разговаривали во время музыкального фестиваля в Токио.

Телеканал ESPN опубликовал запись, на которой Мэйвезер сказал: "Токио, Япония, вот и мы... Я вернусь в декабре".

Напомним, в августе 2017 года в Лас-Вегасе состоялся самый кассовый поединок в истории бокса. В бою между Конором Макгрегором и Флойдом Мейвезером победу одержал американец.