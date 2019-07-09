"20 июля Менни Пакьяо исчезнет": Кит Турман

Кит Турман уверен в своей победе / Fightnews.info

Чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе американец Кит Турман (29-0, 22 КО) заявил, что уверен в своей победе над легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо.

"Я очень рад, что смогу разделить ринг с такой легендой, как Мэнни Пакьяо. Но для тех, кто увлекается боксом, и по настоящему понимает его, знает что времена меняются. Я считаю, что наступила новая эра. Флойд ушел. Пакьяо здесь. Приходите 20-го июля, он исчезнет навсегда.

Не понимаю, как он может меня побить. Я много работал, чтобы стать чемпионом и всегда хотел драться с лучшими. Это мой первый такой бой. Я сделаю все чтобы отправить Мэнни на пенсию" - сказал журналистам Турман.

Напомним, что бой за звание чемпиона между Китом Турманом и Мэнни Пакьяо состоится 20 июля в Лос-Анджелесе на арене MGM Grand.

Напомним, что недавно Турман заявил, что поставит 10 тысяч долларов на свою досрочную победу.