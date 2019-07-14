Люис Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании / Формула-1

На трассе в Сильверстоуне завершилась гонка Гран-при Великобритании. Победу в ней одержал британский пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон.

Второй результат показал его напарник Валттери Боттас. Третьим к финишу пришел гонщик Феррари Шарль Леклер. Себастьян Феттель попал в аварию в борьбе с Максом Ферстаппеном и финишировал только 16-м.

Российский гонщик Торо Россо Даниил Квят финишировал на девятой позиции.

Формула-1. Гран-при Великобритании

1. Льюис Хэмилтон (Мерседес) - 52 круга

2. Валттери Боттас (Мерседес) - +24,928

3. Шарль Леклер (Феррари) - +30,117

4. Пьер Гасли (Ред Булл) - +34,692

5. Макс Ферстаппен (Ред Булл) - +39,458

6. Карлос Сайнс (Макларен) - +53,639

7. Даниэль Риккардо (Рен") - +54,401

8. Кими Райкконен (Альфа Ромео) - +1.05,540

9. Даниил Квят (Торо Россо) - +1.06,720

10. Нико Хюлькенберг (Рено) - +1.12,733

11. Ландо Норрис (Макларен) - +1.14,281

12. Александер Албон (Торо Россо) - +1.15,617

13. Лэнс Стролл (Рейсинг Пойнт) - +1.21,086

14. Джордж Расселл (Уильямс) - +1 круг

15. Роберт Кубица (Уильямс) - +1 круг

16. Себастьян Феттель (Феррари) - +1 круг

17. Серхио Перес (Рейсинг Пойнт) - +1 круг

18. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) - не финишировал

19. Ромен Грожан (Хаас) - не финишировал

20. Кевин Магнуссен (Хаас) - не финишировал.

Напомним, ранее британский гонщик выиграл Гран-при Франции.