Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании

Британский гонщик был лучшим в Сильверстоуне.
На трассе в Сильверстоуне завершилась гонка Гран-при Великобритании. Победу в ней одержал британский пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон.
Второй результат показал его напарник Валттери Боттас. Третьим к финишу пришел гонщик Феррари Шарль Леклер. Себастьян Феттель попал в аварию в борьбе с Максом Ферстаппеном и финишировал только 16-м.
Российский гонщик Торо Россо Даниил Квят финишировал на девятой позиции.
Формула-1. Гран-при Великобритании
1. Льюис Хэмилтон (Мерседес) - 52 круга
2. Валттери Боттас (Мерседес) - +24,928
3. Шарль Леклер (Феррари) - +30,117
4. Пьер Гасли (Ред Булл) - +34,692
5. Макс Ферстаппен (Ред Булл) - +39,458
6. Карлос Сайнс (Макларен) - +53,639
7. Даниэль Риккардо (Рен") - +54,401
8. Кими Райкконен (Альфа Ромео) - +1.05,540
9. Даниил Квят (Торо Россо) - +1.06,720
10. Нико Хюлькенберг (Рено) - +1.12,733
11. Ландо Норрис (Макларен) - +1.14,281
12. Александер Албон (Торо Россо) - +1.15,617
13. Лэнс Стролл (Рейсинг Пойнт) - +1.21,086
14. Джордж Расселл (Уильямс) - +1 круг
15. Роберт Кубица (Уильямс) - +1 круг
16. Себастьян Феттель (Феррари) - +1 круг
17. Серхио Перес (Рейсинг Пойнт) - +1 круг
18. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) - не финишировал
19. Ромен Грожан (Хаас) - не финишировал
20. Кевин Магнуссен (Хаас) - не финишировал.
Напомним, ранее британский гонщик выиграл Гран-при Франции.