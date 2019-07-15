Экс-футболист Милана обвинил Путина во лжи

Каха Каладзе / Рустави2

Бывший футболист киевского Динамо и итальянского Милана, а ныне мэр Тбилиси Каха Каладзе прокомментировал слова президента России Владимира Путина об историческом аспекте конфликта Грузии и Абхазии.

"Это не первый случай, когда Путин делает такие заявления и предоставляет населению неверную информацию. Мы очень хорошо знаем нашу историю, и хорошо знаем все исторические факты, которые происходили на протяжении веков.

Ясно, что он проводит свою политику и называет те неверные факты, которые хочет, но мы должны объяснить нашим детям, нашему будущему поколению, что и как было в реальности, это важно. Разумеется, на это с нашей стороны должны последовать не только заявления, а заявления и действия", - цитирует Каладзе Грузия Online.

Ранее глава РФ заявил, что Грузия оккупировала Абхазию в 1918 году при помощи германских войск.

Напомним, президент Грузии прокомментировала матерное обращение к Путину в прямом эфире. Позже генеральный директор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия осудил нецензурную брать Габунии, но отметил, что не намерена извиняться перед Путиным.