Известный тренер рассказал о страшной болезни

Синиша Михайлович / Football-Fun.ru

Известный в прошлом футболист итальянских клубов Ромы, Сампдории, Лацио и Интера, а также сборной Сербии (63 матча в составе национальной команды) Синиша Михайлович рассказал о том, что у него диагностировано страшное заболевание - острый лейкоз (рак крови).

Об этом 50-летний специалист, возглавляющий итальянскую Болонью, рассказал на специально созванной пресс-конференции.

"Это стало для меня настоящим потрясением. Я проплакал несколько дней, перед глазами пронеслась вся моя жизнь. Но теперь с нетерпением жду начала боя. Это агрессивная болезнь, но ее можно победить. Уверен и у меня нет никаких сомнений, что я выиграю эту битву, используя свою тактику. Я выиграю эту битву для моей семьи, для моих детей и для всех тех, кто любит меня. За последние несколько дней я получил 600−700 сообщений и извиняюсь за то, что не ответил, так как хотел провести время наедине с самим собой для того, чтобы отбросить весь негатив, начать бой и нанести ответный удар.

Я плакал последние несколько дней, но мне не нравится, когда люди меня жалеют. Никто не должен меня жалеть. Я в порядке. Держу пари, вы в последнюю очередь подумали бы обо мне как о человеке, который может заболеть. Я тренируюсь, поддерживаю форму, я большой и сильный. Я не чувствовал ни усталости, ни боли. Все было нормально. Мой отец умер от рака, поэтому я регулярно сдаю анализы. Никто из нас не должен думать, что мы неразрушимы. Все мы думаем, что с нами этого не произойдет. И если я, как публичная личность, смогу пройти через это, то надеюсь, что помогу другим проверить себя и понять, что это может случиться с кем угодно. Я был абсолютно здоров во всех отношениях, но все же я здесь. Это меняет жизнь в одно мгновение. Все меняется в одно мгновение.

Надеюсь, что после того, как выиграю эту битву, я смогу обсудить это со всеми вами. К сожалению, мне ничего не дали в жизни. Мне пришлось бороться за все. Теперь я буду бороться и с этим", - поделился переживаниями Синиша с журналистами.

Также специалист отметил, что вынужден приостановить свою тренерскую деятельность и направить все силы на борьбу со страшным недугом.

Напомним, что в итальянскую Аталанту может перейти украинский полузащитник Руслан Малиновский.