"Forza Atalanta": Малиновский прилетел в Италию подписывать контракт с Аталантой

Руслан Малиновский / genk.be

Хавбек сборной Украины и бельгийского Генка Руслан Малиновский прибыл в Италию для завершения своего трансфера в Аталанту.

Сумма сделки составит 13 миллионов евро. Кроме того, стороны обсуждают возможность прописать процент от суммы будущей перепродажи украинца.

"Я счастлив, но пока не буду ничего рассказывать. Я собираюсь подписать контракт, а затем говорить. Forza Atalanta", – цитирует Малиновского сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Малиновский защищал цвета Генка с 2017 года. В сезоне 2018/19 сыграл за Генк 51 матч во всех турнирах, забил 16 голов и отдал столько же результативных передач. Его команда завоевала чемпионский титул в первенстве Бельгии.

Ранее украинец не поехал на сборы с Генком, поскольку твердо настроен сменить клуб. Напомним, недавно Малиновский устроил демарш в Генке.