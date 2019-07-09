"Руководство Генка не держит слово": Руслан Малиновский о ситуации с трансфером

Руслан Малиновский раскритиковал руководство Генка / krcgenk.be

Украинский полузащитник Генка Руслан Малиновский рассказал о ситуации с переходом в другой клуб.

"Руководство не держит свое слово и искажает мои заявления – это было мое решение не отправляться с командой на сбор. Я сообщил тренеру, что не хочу мешать формированию нового коллектива. Это был знак моего уважения к наставнику и клубу.

Я мог бы много чего рассказать, но предпочитаю этого не делать из уважения к партнерам и болельщикам Генка.Безусловно, мне не нравится эта ситуация – поверьте, моей вины здесь нет. Моя жена беременна, я переживаю за нее – вся эта ситуация заставляет ее нервничать, а мне это не нравиться.

Надеюсь, что бельгийский клуб больше не будет выставлять меня в дурном свете, и я смогу покинуть Генк, имея со всеми нормальные отношения", - приводит слова украинца издание Nieuwsblad.

В сезоне 2018/19 Малиновский сыграл за Генк 51 матч во всех турнирах, забил 16 голов и отдал столько же результативных передач. Его команда завоевала чемпионский титул в первенстве Бельгии.

Напомним, недавно Малиновский устроил демарш в Генке.