Малиновский устроил демарш в Генке

Руслан Малиновский отказался играть за Генк / krcgenk.be

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский обвинил в предательстве свой нынешний клуб, отказавшись продолжать карьеру в бельгийском Генке.

По словам украинца, руководство клуба препятствует его переходу в итальянскую Аталанту.

"Есть 15-миллионное предложение от Аталанты, но Генк отказывается вести переговоры. Они навесили на меня ценник в 20 миллионов, который я считают необоснованным. Минувшим летом они попросили меня остаться, чтобы помочь команде стать чемпионом, обещав не препятствовать мое трансферу. Чувствую себя обманутым. Я больше не вижу своего будущего в Генке", – сказал Малиновский в интервью HNL.

Димитри де Конде, который работает тренером Генка, считает высказывания украинца попыткой давления на клуб.

"То, что говорит Малиновский, является не совсем верным утверждением. Аталанта действительно сделала предложение по его трансферу, но готова выложить только 10 миллионов, а не 15. Более того, они хотят рассчитаться не сразу, а шестью частями.

Аталанта без ведома Генка предложила Малиновскому хороший контракт, но переговоры с игроком без разрешения клуба запрещены. Действия итальянцев кажутся смешными", – цитирует тренера HNL.

Отметим, что кроме Аталанты украинцем также интересовался Наполи.

За Генк Малиновский выступает с 2016 года, сыграл 107 матчей во всех турнирах и забил 23 гола.