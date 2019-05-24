Наполи предложил за хавбека сборной Украины 15 млн евро - СМИ

Руслан Малиновский / krcgenk.be

Полузащитник бельгийского Генка и сборной Украины Руслан Малиновский может стать игроком итальянского Наполи.

Как сообщает Corriere del Mezzogiorno, итальянцы вступили в переговоры с бельгийским клубом, при этом за трансфер украинского хавбека предложили 15 миллионов евро.

По мнению боссов Наполи, Малиновский может заменить в итальянском клубе Аллана, который близок к уходу из клуба.

Отметим, что в завершившемся сезоне Малиновсий провел 51 поединок, забив 16 голов и совершив 16 результативных передач.

Напомним, ранее Малиновский стал героем матча в чемпионате Бельгии.