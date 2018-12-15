Полузащитник сборной Украины начал переговоры о переходе в итальянский гранд – СМИ

Руслан Малиновский / krcgenk.be

Полузащитник бельгийского Генка и сборной Украины Руслан Малиновский ведет переговоры о переходе в итальянский Милан.

Несмотря на информацию о том, что Малиновским заинтересовался еще один итальянский клуб - Рома, единственным клубом Серии А, который всерьез претендует на украинца является Милан, пишет Football.ua.

Как известно, в текущем сезоне на счету Руслана 7 голов и 5 результативных передач в 17 поединках чемпионата Бельгии.

Напомним, ранее Малиновского назвали в числе самых результативных игроков сборной Украины в уходящем году по системе гол + пас.