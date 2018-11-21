Назван самый полезный футболист сборной Украины

Андрей Ярмоленко признан лидером украинской сборной / bvb.de

Наиболее полезным игроком сборной Украины в 2018 году назван Андрей Ярмоленко.

Компания по анализу спортивных достижений "InStat" объявила результат по итогам собственных исследований, сообщает издание Команда номер один.

Второе место в данном рейтинге занял Евгений Коноплянка, затем следует Марлос. А замыкают пятерку Александр Караваев и Ярослав Ракицкий.

Отмечается, что самыми результативными игроками сборной Украины в уходящем году по системе гол + пас стали Евгений Коноплянка - 6 (4 + 2), Андрей Ярмоленко - 5 (3 + 2) и Руслан Малиновский – 3 (2+1).

Как известно, в 2018 году сборная Украины провела 10 матчей, в которых одержала пять побед при четырех ничьих и одном поражении.

Напомним, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что команда имеет очень хороший потенциал, но ей не хватает результата и стабильности.