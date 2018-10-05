Шевченко сказал, чего не хватает сборной Украины

Сборной Украины не хватает результата и стабильности, сообщил Андрей Шевченко / УНИАН

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что команда имеет очень хороший потенциал, но ей не хватает результата и стабильности.

Выступление в Лиге наций даст сборной очень ценный опыт, рассказал специалист в интервью УЕФА для тележурнала, посвященного старту турнира, говорится на сайте Федерации футбола Украины.

По словам наставника, он старается идти в ногу с современным футболом.

"Думаю, выступление в Лиге наций даст нам очень ценный опыт. Те футболисты, которым не хватает игровой практики в клубах, или молодые исполнители, которые до сих пор не принимали участия в международных матчах,… смогут получить необходимый опыт", — отметил собеседник.

Напомним, сборная Украины в рамках Лиги наций 16 октября cыграет против Чехии. Ранее Андрей Шевченко говорил, что самая главная задача украинской команды — попасть на чемпионат Европы.